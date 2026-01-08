Mercosur akordioaren kontra, traktoreak kalera atera dituzte nekazariek Iruñean eta Gasteizen
Bihar sinatzekoa den Mercosur akordioaren kontra traktoreak kalera atera dituzte nekazariek. Iruñean eta Gasteizen traktoreak baliatuz egin dute protesta, haien kalterako izango omen den merkatu librearen akordioari aurre egiteko.
Zure interesekoa izan daiteke
EAEko industria-jarduera % 0,8 hazi da urte batetik bestera azaroan, baina % 1,0 jaitsi da hiletik hilera
Eustaten datuen arabera, ekipo-ondasunek gora egin dute urterik urte, nahiz eta Araban hilean behera egin eta jarduerak behera egin.
Greba mugagabea hasi dute Abadiño eta Legutioko Metal Groupen, enplegu-erregulazioko espedientearen aurka
Enpresaren zuzendaritzak Abadiñoko lantegia erabat ixtea eta Legution kaleratze ugari egitea proposatzen duen EEE bat proposatu du. 183 langileetatik 139ri inguru eragingo dio.
Lan Ministerioak gutxieneko soldata % 3,1 igotzea proposatu du, hilean 1.221 euro gordinera arte
Patronalak eta sindikatuek proposamena aztertzeko eta zuzendaritza organoei kontsultatzeko konpromisoa hartu dute, Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkariak asteazken honetan emandako prentsaurrekoan azaldu duenez.
Merkealdian gerta daitezkeen 15 trikimailu ohikoenez ohartarazi du Facua kontsumitzaileen elkarteak
Legez kanpoko praktiken aurrean kontsumitzaileak erreklamazioa egiteko eskubidea du, baita merkealdian ere.
Espainiako Gobernua gizarte-eragileekin bilduko da lanbidearteko gutxieneko soldataren igoera negoziatzeko
2025a amaitu zen zenbateko berarekin abiatua da 2026a ere; hau da, gutxieneko soldata 1.184 euroan dago, hamalau ordainsaritan banatuta.
Tolosako eta Elgoibarko anbulantziak publifikatzea babestu du ELAk, baina gardentasun falta salatu du
Gaurtik aurrera, Osakidetzak bere gain hartu du anbulantzia medikalizatuen zerbitzua bi udalerrietan. ELA sindikatuak prozesua babestu du, baina salatu du hura gauzatzeko modua. Urte honetan zehar Osakidetzak Donostiako anbulantzia medikalizatuen kudeaketa ere publiko egingo du.
Hasi da ofizialki neguko merkealdia: 100 euro baino gehiago gastatuko ditu, batez beste, biztanle bakoitzak Hego Euskal Herrian
Biztanleko batez besteko gastua 114,45 eurokoa izango EAEn eta 105,11 eurokoa, berriz, Nafarroan. Kontsumobidek eta OCUk gogorarazi dute merkealdian kontsumitzaileen eskubideek bere horretan dirautela.
Gaur hasiko dira Nafarroako eta Gipuzkoako abelburuak dermatosi nodularraren aurka txertatzen
Espainiako gobernuaren aginduz, Frantziako Estatutik gertuen dauden ganadutegietako animaliak izango dira txertoa jasoko duten lehenak. Arabako eta Bizkaiko ganadutegiak txertaketa planetik kanpo geratu dira.
Abian dira Eusko Jaurlaritzaren hileko 220 eurorainoko laguntzak adingabeak dituzten familia zaurgarrientzat
Gurutze Gorriak kudeatutako eta Europako funtsekin finantzatutako programak laguntza materiala eskainiko die bost kide edo gehiagoko familiei 2026ko abendura arte.