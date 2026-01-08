PROTESTA
Mercosur akordioaren kontra, traktoreak kalera atera dituzte nekazariek Iruñean eta Gasteizen

Bihar sinatzekoa den Mercosur akordioaren kontra traktoreak kalera atera dituzte nekazariek. Iruñean eta Gasteizen traktoreak baliatuz egin dute protesta, haien kalterako izango omen den merkatu librearen akordioari aurre egiteko. 

Gasteiz Iruñea Ekonomia

