El personal investigador de los institutos Bio pide ser equiparado al de Osakidetza

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bio institutuetako ikertzaileek Osakidetzakoekin parekatzeko eskatu dute
El personal de los centros de investigación sanitaria de la Comunidad Autónoma Vasca, BioBizkaia, BioGipuzkoa y BioAraba, exigen en los tribunales que se les equipare con el personal investigador de Osakidetza. Son unos 600 trabajadores y trabajadoras, y dicen tener diferencias salariales de más de 10.000 euros al año.

Ciencia Bizkaia Araba-Álava Gipuzkoa Economía

