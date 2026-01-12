Lan-gatazka
Bio institutuetako ikertzaileek Osakidetzakoekin parekatzeko eskatu dute

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-arloko ikerketa-zentroetako (BioBizkaia, BioGipuzkoa eta BioAraba) langileek auzitegietara jo dute Osakidetzako ikertzaileekin parekatzeko eskatzeko. 600 langile inguru dira, eta urtean 10.000 eurotik gorako soldata-aldeak dituztela salatu dute.

Zientzia Bizkaia Araba Gipuzkoa Ekonomia

