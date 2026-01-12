Guitrans alerta de que cinco millones de toneladas de mercancía se han visto afectadas por las movilizaciones en la frontera
La Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte por Carretera, Guitrans, y la Federación Empresarial Interregional de Asociaciones de Transporte, Fitrans, han alertado de que las movilizaciones de agricultores y ganaderos franceses que mantienen paralizada la frontera están ocasionando “grandes pérdidas” al sector del transporte y han cifrado en cinco millones de toneladas de mercancía afectada el impacto del bloqueo.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han señalado que las empresas de transporte internacional y también aquellas que operan en el ámbito estatal, pero dependen de mercancías procedentes de Europa, están sufriendo “una grave situación” que afecta a la seguridad de las personas, a las mercancías y a la economía de las empresas. Han recordado que los agricultores y ganaderos franceses protagonizan desde hace meses cortes y disturbios en carreteras e infraestructuras críticas, una situación que ya se produjo en diciembre durante dos semanas, con retenciones de hasta 14 kilómetros en el lado guipuzcoano.
Las asociaciones han subrayado que desde el pasado viernes se ha vuelto a reproducir este escenario, con el corte del tráfico para vehículos pesados en ambos sentidos en Biriatou, una medida que consideran “inconcebible e inadmisible”. Según han denunciado, tres días de frontera cerrada han provocado que miles de conductores pasen el fin de semana detenidos en la carretera, con mercancía de todo tipo, incluida perecedera, y con retrasos que pueden llegar a detener cadenas de producción.
Guitrans y Fitrans han recordado que es responsabilidad de las administraciones europeas, estatales y autonómicas garantizar el derecho a la libre circulación y han calificado de “inadmisible” la inacción de las autoridades. A su juicio, la paralización del transporte puede resultar “letal para muchas empresas” del sector y, si se suma a los problemas del campo, derivar en un futuro económico y social “desolador”.
Por ello, han exigido a los gobiernos que garanticen el derecho a la libre circulación recogido en el acuerdo de Schengen, respetando al mismo tiempo el derecho de manifestación, y han reclamado que no se paralicen los más de 10.000 camiones que cruzan diariamente Biriatou, además de los que lo hacen por La Junquera. Asimismo, han pedido que Europa presione al Gobierno francés para que actúe y adopte medidas sancionadoras si es necesario, y han anunciado que exigirán las responsabilidades judiciales y económicas correspondientes mientras no se garantice que las empresas de transporte puedan desarrollar su actividad con normalidad.
El Gobierno Vasco levanta las restricciones al tráfico de camiones de más de 7,5 toneladas en dirección Iparralde
El fin de las restricciones llega tras la reapertura del peaje de Biriatu a todo tipo de vehículos.
Herido grave un hombre tras sufrir un accidente laboral en un taller de Urdiain
El siniestro se ha producido en un taller, cuando el trabajador de 37 años ha sufrido un atrapamiento en una mano que le ha causado la amputación de dos dedos. Además, otro trabajador ha resultado herido con heridas de carácter reservado en otro accidente laboral, esta mañana, en Elizondo.
Las autoescuelas navarras vuelven a denunciar la falta de examinadores
Denuncian que la falta de examinadores y de personal en las oficinas de la DGT Provincial provoca "importantes retrasos tanto en los exámenes teóricos como en los prácticos" y recuerdan que la realización del examen "debería ser un derecho y no un privilegio" Seguirán manifestándose todos los lunes hasta que se resuelva la situación
La plantilla de Astilleros Balenciaga, de vuelta al trabajo, tras dos años de parón
Los trabajadores construirán dos buques para Noruega bajo las órdenes del nuevo propietario, el grupo árabe Abu Dhabi Ports. Según lo acordado entre el comité de Astilleros Balenciaga y el consorcio árabe, los sueldos bajarán un 5 % y permanecerán congelados durante los próximos tres años.
El personal médico de Osakidetza irá a la huelga los próximos 14 y 15 de enero
El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado dos nuevas jornadas de huelga para esta misma semana, además de varias concentraciones.
ErNE alerta del inmovilismo en seguridad y avisa de un riesgo para la ciudadanía en 2026
El sindicato denuncia falta de inversión, medios obsoletos y una plantilla saturada en la Ertzaintza.
La Ertzaintza impide a los agricultores entrar en la A-1 para realizar la protesta contra el acuerdo con Mercosur
Los agricultores alaveses querían ocupar el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán (cerca de Araia), pero finalmente solo han podido recorrer la zona de Asparrena. Por el momento no se registran retenciones.
Retenciones kilométricas de camiones en la AP-8 en Biriatu tras la reapertura de la A-63
Los camiones ocupan el carril derecho de la AP-8 y se han registrado hasta 9 kilómetros de retenciones.
Los agricultores de Ipar Euskal Herria continuarán con las protestas pese a la prohibición del prefecto de los Pirineos Atlánticos
El prefecto les ha exigido que desbloqueen las carreteras y les ha prohibido continuar con las movilizaciones. No obstante, los agricultores han decidido seguir con las protestas y han respondido a Jean-Marie Girier que si les tiene que decir algo se lo diga a la cara.