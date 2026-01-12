Guitrans alerta de que cinco millones de toneladas de mercancía se han visto afectadas por las movilizaciones en la frontera

La Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte por Carretera, Guitrans, y la Federación Empresarial Interregional de Asociaciones de Transporte, Fitrans, han alertado de que las movilizaciones de agricultores y ganaderos franceses que mantienen paralizada la frontera están ocasionando “grandes pérdidas” al sector del transporte y han cifrado en cinco millones de toneladas de mercancía afectada el impacto del bloqueo.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han señalado que las empresas de transporte internacional y también aquellas que operan en el ámbito estatal, pero dependen de mercancías procedentes de Europa, están sufriendo “una grave situación” que afecta a la seguridad de las personas, a las mercancías y a la economía de las empresas. Han recordado que los agricultores y ganaderos franceses protagonizan desde hace meses cortes y disturbios en carreteras e infraestructuras críticas, una situación que ya se produjo en diciembre durante dos semanas, con retenciones de hasta 14 kilómetros en el lado guipuzcoano.

Las asociaciones han subrayado que desde el pasado viernes se ha vuelto a reproducir este escenario, con el corte del tráfico para vehículos pesados en ambos sentidos en Biriatou, una medida que consideran “inconcebible e inadmisible”. Según han denunciado, tres días de frontera cerrada han provocado que miles de conductores pasen el fin de semana detenidos en la carretera, con mercancía de todo tipo, incluida perecedera, y con retrasos que pueden llegar a detener cadenas de producción.

Guitrans y Fitrans han recordado que es responsabilidad de las administraciones europeas, estatales y autonómicas garantizar el derecho a la libre circulación y han calificado de “inadmisible” la inacción de las autoridades. A su juicio, la paralización del transporte puede resultar “letal para muchas empresas” del sector y, si se suma a los problemas del campo, derivar en un futuro económico y social “desolador”.

Por ello, han exigido a los gobiernos que garanticen el derecho a la libre circulación recogido en el acuerdo de Schengen, respetando al mismo tiempo el derecho de manifestación, y han reclamado que no se paralicen los más de 10.000 camiones que cruzan diariamente Biriatou, además de los que lo hacen por La Junquera. Asimismo, han pedido que Europa presione al Gobierno francés para que actúe y adopte medidas sancionadoras si es necesario, y han anunciado que exigirán las responsabilidades judiciales y económicas correspondientes mientras no se garantice que las empresas de transporte puedan desarrollar su actividad con normalidad.