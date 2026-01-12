PROTESTAK
Mugako mobilizazioek bost milioi tona merkantzia kaltetu dituztela ohartarazi du Guitransek

Gipuzkoako elkarteak eta Fitransek ohartarazi dute Biriatuko blokeoak galera handiak eragin dituela garraioaren sektorean, eta ohartarazi dute, luzatzen bada, jarduera industrialari eragin diezaiokeela.
GRAFCAT6400. ORRIOLS (GIRONA), 09/01/2026.- Vista de los camiones parados en la N-II a consecuencia de las protestas de los agricultores contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que mantienen cortadas este viernes la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), el paso fronterizo con Francia en el Coll d'Ares y los accesos al Puerto de Tarragona, entre otras vías de Cataluña. EFE/David Borrat
Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guitrans Errepide Bidezko Garraioaren Gipuzkoako Enpresa Elkarteak eta Fitrans Garraio Elkarteen Eskualde arteko Enpresa Federazioak ohartarazi dutenez, mugan izan diren nekazari eta abeltzain frantziarren mobilizazioek "galera handiak" eragin dizkiote garraioaren sektoreari, eta blokeoaren ondorioz bost milioi tona salgai gal daitezkeela esan dute.

Ohar bateratu batean, bi erakundeek adierazi dute nazioarteko garraioko enpresak eta Estatuan jarduten dutenak, baina Europatik datozen salgaien menpe daudenak, "egoera larria" pairatzen ari direla, eta pertsonen segurtasunari, merkantziei eta enpresen ekonomiari eragiten diete. Gogorarazi dute Frantziako nekazariek eta abeltzainek hilabeteak daramatzatela errepide eta azpiegitura kritikoetan mozketak eta istiluak eragiten. Abenduan gertatu zen egoera hori, bi astez, eta 14 kilometrorainoko auto-ilarak sortu ziren Gipuzkoan.

Elkarteek azpimarratu dutenez, joan den ostiraletik berriro gertatu da egoera hori, Biriatuko bi noranzkoetan ibilgailu astunen trafikoa moztuta, eta neurri hori "onartezina" dela uste dute. Salatu dutenez, hiru eguneko mobilizazioen ondorioz, milaka gidari pasa dira asteburuan errepidean geldirik, mota guztietako salgaiekin, baita galkorrak ere, eta atzerapenak izan dira, ekoizpen-kateak geldiarazi arte, askotan. 

Guitransek eta Fitransek gogorarazi dute Europako, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko administrazioen erantzukizuna dela zirkulazio askerako eskubidea bermatzea, eta "onartezina" dela agintarien ekintza eza. Haien ustez, garraioa gelditzea "hilgarria" izan daiteke sektoreko "enpresa askorentzat", eta, landa-eremuko arazoekin bat eginez gero, etorkizun ekonomiko eta sozial "atsekabegarria" ekar dezake.

Hori dela eta, gobernuei eskatu diete Schengengo akordioan jasotako zirkulazio askerako eskubidea berma dezatela, aldi berean manifestazio eskubidea errespetatuz, eta egunero Biriatun zeharkatzen dituzten 10.000 kamioi baino gehiago ez gelditzeko eskatu dute. La Junqueran ere gauza bera egitea eskatu dute. Era berean, Europak Frantziako Gobernuari presioa egin diezaiola eskatu dute, behar izanez gero neurri zigortzaileak har ditzan, eta iragarri dute dagozkien erantzukizun judizialak eta ekonomikoak eskatuko dituztela garraio-enpresek beren jarduera normaltasunez egin ahal izatea bermatzen ez den bitartean.

