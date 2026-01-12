Mugako mobilizazioek bost milioi tona merkantzia kaltetu dituztela ohartarazi du Guitransek
Guitrans Errepide Bidezko Garraioaren Gipuzkoako Enpresa Elkarteak eta Fitrans Garraio Elkarteen Eskualde arteko Enpresa Federazioak ohartarazi dutenez, mugan izan diren nekazari eta abeltzain frantziarren mobilizazioek "galera handiak" eragin dizkiote garraioaren sektoreari, eta blokeoaren ondorioz bost milioi tona salgai gal daitezkeela esan dute.
Ohar bateratu batean, bi erakundeek adierazi dute nazioarteko garraioko enpresak eta Estatuan jarduten dutenak, baina Europatik datozen salgaien menpe daudenak, "egoera larria" pairatzen ari direla, eta pertsonen segurtasunari, merkantziei eta enpresen ekonomiari eragiten diete. Gogorarazi dute Frantziako nekazariek eta abeltzainek hilabeteak daramatzatela errepide eta azpiegitura kritikoetan mozketak eta istiluak eragiten. Abenduan gertatu zen egoera hori, bi astez, eta 14 kilometrorainoko auto-ilarak sortu ziren Gipuzkoan.
Elkarteek azpimarratu dutenez, joan den ostiraletik berriro gertatu da egoera hori, Biriatuko bi noranzkoetan ibilgailu astunen trafikoa moztuta, eta neurri hori "onartezina" dela uste dute. Salatu dutenez, hiru eguneko mobilizazioen ondorioz, milaka gidari pasa dira asteburuan errepidean geldirik, mota guztietako salgaiekin, baita galkorrak ere, eta atzerapenak izan dira, ekoizpen-kateak geldiarazi arte, askotan.
Guitransek eta Fitransek gogorarazi dute Europako, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko administrazioen erantzukizuna dela zirkulazio askerako eskubidea bermatzea, eta "onartezina" dela agintarien ekintza eza. Haien ustez, garraioa gelditzea "hilgarria" izan daiteke sektoreko "enpresa askorentzat", eta, landa-eremuko arazoekin bat eginez gero, etorkizun ekonomiko eta sozial "atsekabegarria" ekar dezake.
Hori dela eta, gobernuei eskatu diete Schengengo akordioan jasotako zirkulazio askerako eskubidea berma dezatela, aldi berean manifestazio eskubidea errespetatuz, eta egunero Biriatun zeharkatzen dituzten 10.000 kamioi baino gehiago ez gelditzeko eskatu dute. La Junqueran ere gauza bera egitea eskatu dute. Era berean, Europak Frantziako Gobernuari presioa egin diezaiola eskatu dute, behar izanez gero neurri zigortzaileak har ditzan, eta iragarri dute dagozkien erantzukizun judizialak eta ekonomikoak eskatuko dituztela garraio-enpresek beren jarduera normaltasunez egin ahal izatea bermatzen ez den bitartean.
Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du Lapurdira igaro nahi duten 7,5 tona baino gehiagoko kamioien ezarritako debekua
Biriatuko muga zabal dute ibilgailu guztientzat, Ipar Euskal Herriko laborariek A-63 autobidea blokeatzeari utzi ostean.
Behargin bat larri zauritu da Urdiaingo tailer batean lan-istripu baten ondorioz
Zortziak pasatxo gertatu da ezberharra Urdianigo lantegi batean; 37 urteko langileari eskua harrapatuta gelditu zaio eta bi hatz galdu ditu. Gainera, beste langile bat zauritu da beste lan-istripu batean, Elizondon.
Nafarroako autoeskolek aztertzaile falta salatu dute berriro
Salatu dute aztertzaile faltak eta DGT Probintzialaren bulegoetan dagoen langile faltak "atzerapen handiak" eragiten dituela "bai azterketa teorikoetan, bai praktikoetan", eta gogorarazi dute azterketa egitea "eskubidea" izan beharko litzatekeela, "ez pribilegioa". Astelehenero manifestatzen jarraituko dute egoera konpondu arte.
Bi urteko geldialdiaren ostean, gaur itzuli dira lanera Balenciaga ontziolako beharginak
Abu Dhabi Ports Arabiako taldearen agindupean arituko da aurrerantzean Zumaiako ontziola. Abenduan itxi zuten langileek eta Arabiako taldeak salmenta. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete, eta hiru urtez izango dituzte izoztuta.
Osakidetzako medikuek bi greba egun gehiago egingo dituzte urtarrilaren 14an eta 15ean
Hala jakinarazi du ohar bidez Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Bi greba egunak aste honetan bertan egingo dituzte, eta horrekin batera hainbat elkarretaratze antolatu dituzte Bilbon eta Gasteizen.
ErNEk segurtasunean immobilismoa dagoela eta 2026a herritarrentzat arriskutsua izango dela ohartarazi du
Sindikatuak inbertsio falta, bitarteko zaharkituak eta Ertzaintzan langile saturatuak daudela salatu du.
Ertzaintzak eragotzi egin die nekazariei traktoreekin A-1 autobidean protesta egitea
A-1 autobideko eskuineko erreia hartu nahi zuten Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), baina Ertzaintzak ez die autobidean sartzen utzi. Oraingoz, ez dago auto-pilaketarik.
Kamioi ilara luzeak AP-8 autobidean Biriatun, A-63 autobidea berriro ireki ostean
Kamioiek eskuineko erreia oztopatzen dute, eta 9 kilometrorainoko kamioi ilarak sortu dira. Ostiraletik errepide bazterretan eta zerbitzuguneetan pilatutako kamioiak errepidera atera dira.
Pirinio Atlantikoetako prefektaren debekua gorabehera, laborariek eutsi egin diete datozen orduetako protestei
Jean-Marie Girier prefetak galarazi egin ditu Ipar Euskal Herrian datozen egunetarako deituta zeuden mobilizazioak.Laborariek, baina, "ahal bezain beste" eusteko asmo erakutsi dute, eta esan beharrekoak zuzenean haiei esateko eskatu diote prefektari.