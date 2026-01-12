Conflicto laboral
Las autoescuelas navarras vuelven a denunciar la falta de examinadores

Autoescuelas navarras durante la protesta.
Euskaraz irakurri: Nafarroako autoeskolek aztertzaile falta salatu dute berriro
Denuncian que la falta de examinadores y de personal en las oficinas de la DGT Provincial provoca "importantes retrasos tanto en los exámenes teóricos como en los prácticos" y recuerdan que la realización del examen "debería ser un derecho y no un privilegio" Seguirán manifestándose todos los lunes hasta que se resuelva la situación

Conflictos laborales Navarra Economía

