Lan-gatazka
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako autoeskolek aztertzaile falta salatu dute berriro

Nafarroa autoeskolak protestan
18:00 - 20:00
Nafarroako autoeskolak protestan.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Salatu dute aztertzaile faltak eta DGT Probintzialaren bulegoetan dagoen langile faltak "atzerapen handiak" eragiten dituela "bai azterketa teorikoetan, bai praktikoetan", eta gogorarazi dute azterketa egitea "eskubidea" izan beharko litzatekeela, "ez pribilegioa". Astelehenero manifestatzen jarraituko dute egoera konpondu arte.

Lan gatazkak Nafarroa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X