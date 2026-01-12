Petronor decide que los trabajadores pueden volver a cambiarse en los anteriores vestuarios, en cumplimiento de la sentencia

Petronor ha comunicado este lunes al comité de empresa que mantendrá los vestuarios del antiguo emplazamiento de planta de Muskiz, en cumplimiento de la reciente sentencia del TSJPV, que tiene previsto recurrir, y ha trasladado la nueva forma de relevo de trabajadores, sobre la que CC.OO. ha pedido una aclaración al juez para que especifique si el cambio de vestuario y el aseo al finalizar el trabajo debe estar incluido dentro de la jornada o fuera.

En una reciente sentencia, tras el juicio del pasado 27 de noviembre, el juez declaraba "injustificada" la Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) aplicada por Petronor el 15 de septiembre y se anulaba la modificación de los vestuarios planteada por la empresa, que había invertido seis millones en unos nuevos y que los sindicatos habían denunciado como una medida que conllevaba un aumento de la jornada laboral.

Este lunes se ha celebrado una reunión entre la empresa y el comité, en la que Petronor ha informado de la manera en la que tiene previsto ejecutar la sentencia que, en todo caso, tiene previsto recurrir. Han confirmado que tienen intención de "volver a los antiguos vestuarios", si bien se tienen que acondicionar nuevamente, lo que les llevará un plazo.

Asimismo, se ha trasladado un “nuevo procedimiento para realizar los relevos de trabajadores”, con la intención de garantizar, en todo momento, las condiciones de seguridad.

Dudas de CC.OO.

El sindicato CC.OO. ha pedido que no se materialicen estos cambios porque ha presentado una serie de aclaraciones al juez sobre su sentencia. En concreto, quiere que precise si el cambio de vestuario del trabajador saliente debe entrar dentro de la jornada laboral, como reclaman los sindicatos, o fuera, como se plantea.

El sindicato ha apuntado que la sentencia deja "entrever que los relevos tienen que hacerse como se realizaba anteriormente, que era dentro de la jornada", pero no lo especifica. "Al no especificarlo, la empresa lo quiere utilizar para sacarlo e interpreta que tiene que ser fuera", ha agregado el sindicato, que ha señalado que, por ello, han pedido "parar" y esperar a que responda el juez.

CC.OO. ha manifestado que "no hay conflicto" con la ubicación de vestuario, que ya lo utiliza prácticamente la mitad de la plantilla y que "la afección y todo el conflicto viene por el colectivo a turnos". “El conflicto no son los vestuarios sino que el cambiarse de ropa y el aseo a la finalización de la jornada está dentro o fuera de la jornada".

El sindicato ha denunciado que la empresa "utilizó" ese cambio de localización de los vestuarios "para sacarlo de la jornada", por lo que "hemos pedido una aclaración al juez para salvar esa situación y conocer realmente la opinión del juez, que diga si eso tiene que estar dentro o fuera de la jornada", ha manifestado un representante.