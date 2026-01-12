Epaia bete eta Petronorreko langileak lehengo aldageletan alda daitezkeela erabaki du zuzendaritzak
2025eko udazkenean 83 eguneko greba egin zuten langileek aldagelaz aldatu zituztenean, aldaketak lanaldia 15-30 minutu luzatzea zekarrela salatzeko. Epaitegiek arrazoia eman zieten. CC.OO.k uste du enpresak txandak egiteko prozedurarekin iruzurra egin nahi diela orain.
Petronorreko zuzendaritzak bilera egin du astelehen honetan enpresa-batzordearekin eta bertan, Muskizko lantegiko lehengo aldagelak mantenduko dituela jakinarazie die, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epaia betez (errekurritzeko asmoa duela ere esan duen arren), eta, era berean, langileen arteko txanda-aldaketa modu berria ere helarazi die. Horren harira, CC.OO. sindikatuak iragarri du argibideak eskatu dizkiola epaileari, lana amaitzean jantziak aldatzea eta garbitzea lanaldiaren barruan edo kanpoan egin behar diren zehaztu dezan.
Irailean aldagela zaharrak itxi eta eraikinaren sarreran zeuden berrietara mugiarazi zituzten eta greba mugagabea hasi zuten enpresa euren lanaldia luzatzen ari zela eta Lan Baldintzen Funtsezko Aldaketa egin zietela salatuz. Azaroaren 27an izan zen epaiketa eta duela gutxi kaleratutako epai batean, "justifikaziorik gabekotzat" jo zuen epaileak eta bertan behera utzi zuen enpresak planteatutako aldagelen aldaketa.
Hori bai, lehengo aldagelak berriro egokitu behar direla, eta epe bat beharko dutela horretarako ere esan du zuzendaritzak.
Era berean, "langileen txandak egiteko prozedura berria" planteatu du, une oro segurtasun-baldintzak bermatzeko, eta horrek CC.OO. sindikatuaren susmoak piztu ditu.
CC.OO.ren zalantzak
Zuzendaritzak gaur iragarritako txanda aldaketa sistema oraindik ez gauzatzeko eskatu du CC.OO. sindikatuak, epaileari bere epaiari buruzko azalpen batzuk eskatu dizkiolako. Zehazki, kalera irten aurretik langileak egin behar duen jantzi-aldaketa lanaldiaren barruan sartu behar den ala ez zehaztea nahi du, sindikatuek eskatzen duten bezala, edota lanalditik kanpo, sistema berriak planteatzen duen bezala.
Sindikatuak azaldu duenez, epaiak iradokitzen du "erreleboak lehen egiten ziren bezala egin behar direla, lanaldiaren barruan", baina ez du zehazten hitzez hitz, eta "zehaztu ez duenez, enpresak erreleboa lanalditik ateratzeko erabili nahi du, eta kanpoan izan behar dela interpretatzen du", gaineratu du sindikatuak.
CC.OO.k adierazi duenez, berez "ez dago gatazkarik" aldagelen kokapenarekin, ia langileen erdiek erabiltzen baitute, "eragina eta gatazka guztia txandakako lanaldietatik dator". "Gatazka ez dira aldagelak, baizik eta lanaldia amaitzean arropa aldatzea eta garbitasuna lanaldiaren barruan edo kanpoan dagon zehaztetik".
Sindikatuak salatu duenez, enpresak aldagelen kokapenaren aldaketa "lanalditik ateratzeko" erabili zuen, eta, beraz, "epaileari azalpen bat eskatu diogu, epailearen iritzia jakiteko, horrek lanaldiaren barruan edo kanpoan egon behar duen esan dezala", adierazi du ordezkari batek.
