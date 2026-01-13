La asociación de agricultores y ganadores alaveses Ataca convoca una nueva tractorada hoy en la autovía A-1
La Asociación Treviño y Álava por el Campo, Ataca, extenderá sus protestas en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur hasta el próximo miércoles, para ocupar hoy y mañana la autovía A-1 a la altura de la localidad de San Román de Millán, en ambos sentidos, entre las 10:00 y las 18:00 horas.
Ayer, lunes, la Ertzaintza impidió llevar las protestas agrarias a la autovía A-1. En concreto, querían ocupar el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán (cerca de Araia) en ambos sentidos entre las 08:00 y las 18:00 horas, pero la Ertzaintza les impidió entrar a la vía, alegando que no habían cumplido con todos los trámites para realizar la protesta.
Sin embargo, Ataca ha cuestionado el impedimento de la Ertzaintza para acceder a la autovía A-1, ya que la movilización "estaba comunicada tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la policía autónoma".
De cara a este martes, finalmente, el Gobierno Vasco ha autorizado las protestas agrarias. Así las cosas, los tractores podrán acceder hoy a los arcenes de la A-1, a la altura de Araia, de 10:00 a 18:00 horas, en ambos sentidos.
En Navarra, la asociación Semilla y Belarra también seguirá movilizándose contra el acuerdo con Mercosur.
