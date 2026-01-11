La asociación de agricultores alaveses y de Treviñoha convocado una nueva tractorada para este lunes para protestar contra el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur.

Los agricultores ocuparán el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán (cerca de Araia) en ambos sentidos entre las 08:00 y las 18:00 horas.

La Asociación Ataca ya organizó protestas la semana pasada, junto a agricultores navarros.

El sector primario de Iparralde también está llevando a cabo protestas durantes las últimas semanas, y se prevé que los ganaderos y agricultores gipuzkoanos se sumen a las protestas el jueves en Behobia.