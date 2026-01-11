Agricultores alaveses convocan una nueva tractorada para este lunes en la autovía A-1 desde las 08:00 horas
La asociación de agricultores alaveses y de Treviñoha convocado una nueva tractorada para este lunes para protestar contra el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur.
Los agricultores ocuparán el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán (cerca de Araia) en ambos sentidos entre las 08:00 y las 18:00 horas.
La Asociación Ataca ya organizó protestas la semana pasada, junto a agricultores navarros.
El sector primario de Iparralde también está llevando a cabo protestas durantes las últimas semanas, y se prevé que los ganaderos y agricultores gipuzkoanos se sumen a las protestas el jueves en Behobia.
