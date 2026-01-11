PROTESTAS POR EL ACUERDO MERCOSUR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Agricultores alaveses convocan una nueva tractorada para este lunes en la autovía A-1 desde las 08:00 horas

Los agricultores alaveses ocuparán el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán (cerca de Araia) en ambos sentidos entre las 08:00 y las 18:00 horas.
FOTODELDÍA VITORIA, 09/01/2026.- Medio centenar de tractores han recorrido por segundo día consecutivo las calles de Vitoria convocados por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Latinoamérica), y han anunciado más protestas, que podrían ser este mismo lunes 12. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
Tractorada en Vitoria-Gasteiz la semana pasada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Arabako eta Trebiñuko nekazarien elkarteak (Ataca) protesta egingo du A-1 autobidean, astelehen honetan, 08:00etatik aurrera
author image

EITB

Última actualización

La asociación de agricultores alaveses y de Treviñoha convocado una nueva tractorada para este lunes para protestar contra el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur.

Los agricultores ocuparán el carril derecho de la autovía A-1 a la altura de San Román de Millán (cerca de Araia) en ambos sentidos entre las 08:00 y las 18:00 horas.

La Asociación Ataca ya organizó protestas la semana pasada, junto a agricultores navarros.

El sector primario de Iparralde también está llevando a cabo protestas durantes las últimas semanas, y se prevé que los ganaderos y agricultores gipuzkoanos se sumen a las protestas el jueves en Behobia.

Araba-Álava N-1 Agricultura Ganadería Economía

Te puede interesar

Alberto Martínez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alberto Martínez, sobre la huelga de médicos: "Después de dos años y de 12 borradores es el momento de llegar a un punto de acuerdo"

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha recordado que el Estatuto Marco que establece el marco de relaciones de los trabajadores estatutarios es "una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, que lleva ya 12 borradores y lo tiene que elevar al Consejo de Ministros y luego al Congreso para su aprobación". En ese sentido, ha dicho que el Departamento de Salud está en condiciones de negociar "todo lo que salga fuera del Estatuto Marco".
Cargar más
Publicidad
X