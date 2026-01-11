MERCOSUR AKORDIOAREN ALDEKO PROTESTAK
Arabako eta Trebiñuko nekazarien elkarteak (Ataca) protesta egingo du A-1 autobidean, astelehen honetan, 08:00etatik aurrera

Arabako nekazariek A-1 autobideko eskuineko erreia hartuko dute Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), bi noranzkoetan, 08:00etatik 18:00etara bitartean.
FOTODELDÍA VITORIA, 09/01/2026.- Medio centenar de tractores han recorrido por segundo día consecutivo las calles de Vitoria convocados por la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Latinoamérica), y han anunciado más protestas, que podrían ser este mismo lunes 12. EFE/ Adrián Ruiz-Hierro
Traktorada Vitoria-Gasteizen joan den astean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Ataca Arabako eta Trebiñuko nekazarien elkarteak traktoreak hartu eta protesta berri bat egingo du astelehen honetan, Europar Batasunak eta Mercosurrek sinatutako merkataritza akordioaren aurka.

Arabako nekazariek A-1  autobiako eskuineko erreia hartuko dute Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), bi noranzkoetan, 08:00etatik 18:00etara.

Elkarte honek hainbat protesta antolatu zituen joan den astean, Nafarroako nekazariekin batera.

Ipar Euskal Herriko lehen sektorea ere protestan ari da azken asteetan, eta Gipuzkoako abeltzainek eta nekazariek ostegunean bat egiteko asmoa dute horiekin, Behobian.

