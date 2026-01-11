Arabako eta Trebiñuko nekazarien elkarteak (Ataca) protesta egingo du A-1 autobidean, astelehen honetan, 08:00etatik aurrera
Ataca Arabako eta Trebiñuko nekazarien elkarteak traktoreak hartu eta protesta berri bat egingo du astelehen honetan, Europar Batasunak eta Mercosurrek sinatutako merkataritza akordioaren aurka.
Arabako nekazariek A-1 autobiako eskuineko erreia hartuko dute Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), bi noranzkoetan, 08:00etatik 18:00etara.
Elkarte honek hainbat protesta antolatu zituen joan den astean, Nafarroako nekazariekin batera.
Ipar Euskal Herriko lehen sektorea ere protestan ari da azken asteetan, eta Gipuzkoako abeltzainek eta nekazariek ostegunean bat egiteko asmoa dute horiekin, Behobian.
