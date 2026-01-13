PROTESTAK
Arabako nekazari eta abeltzainen Ataca elkarteak traktoreak aterako ditu gaur A-1 errepidera

Atzo, Ertzaintzak A-1 errepidera ateratzea eragotzi zien nekazari eta abeltzainei, horretarako baimenik ez zutela argudiatuta. Eusko Jaurlaritzaren baimena jaso ostean, traktoreak autobiara irten ahalko dira. 

GRAFCAV8520. ARAIA (ÁLAVA) (ESPAÑA), 12/01/2026.- Los agricultores y ganaderos alaveses agrupados en la Asociación Treviño y Álava por el Campo (ATACA), han realizado este lunes una protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur cortando la carretera de acceso al polígono industrial de la localidad alavesa de Araia. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Arabako nekazari eta abeltzainen protesta. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ataca Trebiñu eta Araba Landaren Alde Elkarteak deituta, Arabako nekazari eta abeltzainak protestan aterako dira traktoreak hartuta asteazkenera arteEuropar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza-akordioa oztopatzen saiatzeko. 

Gaur, A-1 autobideko bazterbidea hartuko dute Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), bi noranzkoetan, 10:00etatik 18:00etara, Eusko Jaurlaritzak baimena eman ostean

Atzo, Arabako nekazariek A-1 errepideko eskuineko erreia hartu nahi zuten Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), baina Ertzaintzak bidea itxi eta A-1ean protesta egitea eragotzi zien, horretarako baimenik ez zutela argudiatuta. 

Ataca taldeak, bere aldetik, A-1ean protesta egiteko baimena eskatua duela nabarmendu du. 

Nafarroan, Semilla y Belarra elkarteak ere mobilizatzen jarraituko du Mercosurreko akordioaren aurka.

