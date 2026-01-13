Arabako nekazari eta abeltzainen Ataca elkarteak traktoreak aterako ditu gaur A-1 errepidera
Atzo, Ertzaintzak A-1 errepidera ateratzea eragotzi zien nekazari eta abeltzainei, horretarako baimenik ez zutela argudiatuta. Eusko Jaurlaritzaren baimena jaso ostean, traktoreak autobiara irten ahalko dira.
Ataca Trebiñu eta Araba Landaren Alde Elkarteak deituta, Arabako nekazari eta abeltzainak protestan aterako dira traktoreak hartuta asteazkenera arte, Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko merkataritza-akordioa oztopatzen saiatzeko.
Gaur, A-1 autobideko bazterbidea hartuko dute Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), bi noranzkoetan, 10:00etatik 18:00etara, Eusko Jaurlaritzak baimena eman ostean.
Atzo, Arabako nekazariek A-1 errepideko eskuineko erreia hartu nahi zuten Done Roman Millan parean (Araiatik gertu), baina Ertzaintzak bidea itxi eta A-1ean protesta egitea eragotzi zien, horretarako baimenik ez zutela argudiatuta.
Ataca taldeak, bere aldetik, A-1ean protesta egiteko baimena eskatua duela nabarmendu du.
Nafarroan, Semilla y Belarra elkarteak ere mobilizatzen jarraituko du Mercosurreko akordioaren aurka.
Zure interesekoa izan daiteke
Bio institutuetako ikertzaileek Osakidetzakoekin parekatzeko eskatu dute
Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-arloko ikerketa-zentroetako (BioBizkaia, BioGipuzkoa eta BioAraba) langileek auzitegietara jo dute Osakidetzako ikertzaileekin parekatzeko eskatzeko. 600 langile inguru dira, eta urtean 10.000 eurotik gorako soldata-aldeak dituztela salatu dute.
Epaia bete eta Petronorreko langileak lehengo aldageletan alda daitezkeela erabaki du zuzendaritzak
2025eko udazkenean 83 eguneko greba egin zuten langileek aldagelaz aldatu zituztenean, aldaketak lanaldia 15-30 minutu luzatzea zekarrela salatzeko. Epaitegiek arrazoia eman zieten. CC.OO.k uste du enpresak txandak egiteko prozedurarekin iruzurra egin nahi diela orain.
Normaltasuna itzuli da AP-8 autobidera, Biriatu parean goiz osoan auto-ilara luzeak izan eta gero
06:00ak aldera utzi diote laborarien traktoreek A-63 autobidea blokeatzeari, eta behin errepidea irekita, azken egunetan muga igaroko zain ziren ehunka kamioi pilatu dira inguru horretan. Kamioiek eskuineko erreia oztopatu dute, eta 11 kilometrorainoko kamioi ilarak sortu dira. 14:00ak aldera itzuli da normaltasuna errepidera.
Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi du Lapurdira igaro nahi duten 7,5 tona baino gehiagoko kamioiei ezarritako debekua
Biriatuko muga zabal dute ibilgailu guztientzat, Ipar Euskal Herriko laborariek A-63 autobidea blokeatzeari utzi ostean.
Mugako mobilizazioek bost milioi tona merkantzia kaltetu dituztela ohartarazi du Guitransek
Gipuzkoako elkarteak eta Fitransek ohartarazi dute Biriatuko blokeoak galera handiak eragin dituela garraioaren sektorean, eta luzatzen bada jarduera industrialari eragin diezaiokeela ohartarazi dute.
Behargin bat larri zauritu da Urdiaingo tailer batean, lan-istripu baten ondorioz
Zortziak pasatxo gertatu da ezberharra Urdianigo lantegi batean; 37 urteko langileari eskua harrapatuta gelditu zaio eta bi hatz galdu ditu. Gainera, beste langile bat zauritu da beste lan-istripu batean, Elizondon.
Nafarroako autoeskolek aztertzaile falta salatu dute berriro
Salatu dute aztertzaile faltak eta DGT Probintzialaren bulegoetan dagoen langile faltak "atzerapen handiak" eragiten dituela, "bai azterketa teorikoetan, bai praktikoetan", eta gogorarazi dute azterketa egitea "eskubidea" izan beharko litzatekeela, "ez pribilegioa". Astelehenero manifestatzen jarraituko dute egoera konpondu arte.
Bi urteko geldialdiaren ostean, gaur itzuli dira lanera Balenciaga ontziolako beharginak
Abu Dhabi Ports Arabiako taldearen agindupean arituko da aurrerantzean Zumaiako ontziola. Abenduan itxi zuten langileek eta Arabiako taldeak salmenta. Adostutakoaren arabera, soldatak % 5 jaitsiko dizkiete, eta hiru urtez izango dituzte izoztuta.
Osakidetzako medikuek bi greba egun gehiago egingo dituzte urtarrilaren 14an eta 15ean
Hala jakinarazi du ohar bidez Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Bi greba egunak aste honetan bertan egingo dituzte, eta horrekin batera hainbat elkarretaratze antolatu dituzte Bilbon eta Gasteizen.