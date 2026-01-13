Gipuzkoa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La nueva estación internacional de Irun recibe hoy sus primeras personas viajeras

Será una apertura parcial (tres de sus diez andenes), pero que permitirá que Cercanías recupere el 67 % de los servicios que había antes de que empezaran las obras del 'tercer hilo' del Tren de Alta Velocidad.
IRUN GELTOKIA ADIF 1280X720
Infografía del proyecto de la nueva estación internacional de Irun. Foto: Irungo Udala
Euskaraz irakurri: Irungo nazioarteko geltoki berriak lehen bidaiariak jasoko ditu gaur
author image

EITB

Última actualización

Más de dos años después, la nueva estación internacional de Irun (Gipuzkoa) recibe, por fin, a sus primeras personas viajeras. Este martes se inauguran tres de sus diez andenes. Los tres, destinados a trenes de Cercanías. Así, se recuperará el 67 % de los trenes que tenía el servicio de Cercanías antes de que empezaran las obras del denominado 'tercer hilo' entre Astigarraga e Irun.

La nueva estación de Irun costará 75 millones de euros. Se prevé que para verano las obras estén ya finalizadas. Será entonces cuando todos los andenes estén ya en funcionamiento y cuando se recupere el 100 % de los Cercanías. Asimismo, se está en negociaciones para que, a finales de este año, los Cercanías puedan llegar hasta Hendaia y para que los trenes de Francia puedan acceder a Irun.

Irún Gipuzkoa Tren de Alta Velocidad Renfe Transporte público Economía

Te puede interesar

Petronorreko langileen protesta Kutxabanken egoitzan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Petronor decide que los trabajadores pueden volver a cambiarse en los anteriores vestuarios, en cumplimiento de la sentencia

Los trabajadores de la refinería realizaron una huelga de 83 días cuando les cambiaron de vestuarios para denunciar que el cambio conllevaba alargar la jornada laboral entre 15 y 30 minutos. Los tribunales les dieron la razón. CC.OO. sospecha que la empresa quiere utilizar un nuevo procedimiento de relevos entre trabajadores para seguir alargando la jornada.

Cargar más
Publicidad
X