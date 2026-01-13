La nueva estación internacional de Irun recibe hoy sus primeras personas viajeras

Más de dos años después, la nueva estación internacional de Irun (Gipuzkoa) recibe, por fin, a sus primeras personas viajeras. Este martes se inauguran tres de sus diez andenes. Los tres, destinados a trenes de Cercanías. Así, se recuperará el 67 % de los trenes que tenía el servicio de Cercanías antes de que empezaran las obras del denominado 'tercer hilo' entre Astigarraga e Irun.



La nueva estación de Irun costará 75 millones de euros. Se prevé que para verano las obras estén ya finalizadas. Será entonces cuando todos los andenes estén ya en funcionamiento y cuando se recupere el 100 % de los Cercanías. Asimismo, se está en negociaciones para que, a finales de este año, los Cercanías puedan llegar hasta Hendaia y para que los trenes de Francia puedan acceder a Irun.