Gipuzkoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Irungo nazioarteko geltoki berriak lehen bidaiariak jasoko ditu gaur

Ez da osorik irekiko, hamar nasetatik hiru jarriko dira martxan, abiadura handiko trenaren "hirugarren hariaren" obrak hasi aurretiko aldiriko zerbitzuen % 67 berreskuratuta.

IRUN GELTOKIA ADIF 1280X720
Irungo nazioarteko geltoki berriaren proiektuaren infografia. Argazkia: Irungo Udala
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi urteren ondotik, lehen bidaiariak hartuko ditu astearte honetan Irungo nazioarteko tren geltoki berriak. Gaur bertan, hamar nasetatik hiru inauguratuko dira. Hirurak aldiriko trenentzat izango dira. Horrela, Astigarraga eta Irun arteko "hirugarren haria" deritzonaren lanak hasi aurretik aldiriko zerbitzuak zituen trenen % 67 berrezarriko dira.

Irungo geltoki berriak 75 milioi euroko kostua izango du. Obrak udarako amaituta egotea aurreikusten da. Orduan egongo dira martxan nasa guztiak, eta aldirien % 100 berreskuratuko dira. Era berean, negoziatzen ari dira urte honen amaieran aldiriak Hendaiara iritsi ahal izateko eta Frantziako trenak Irunera sartu ahal izateko.

Irun Gipuzkoa Abidadura Handiko Trena Renfe Garraio publikoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X