El Gobierno Vasco prevé movilizar 1000 viviendas protegidas este año gracias a la Ley de Medidas Urgentes

El consejero de Vivienda ha anunciado la puesta en marcha este año de distintos proyectos piloto que permitirán aplicar de manera práctica las medidas de la Ley de Medidas Urgentes. Estos proyectos prevén movilizar en torno a mil viviendas protegidas, entre ellas 525 en Portugalete.
Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak babestutako 1.000 etxebizitza mobilizatuko ditu aurten, Premiazko Neurrien Legeari esker
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco llevará a cabo, en este inicio de año, distintos proyectos piloto que permitirán aplicar de manera práctica las medidas de la ley de medidas urgentes y servir de referencia a los municipios.

Hoy, miércoles, Itxaso ha participado junto con la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, en una jornada formativa sobre las nuevas herramientas que incorpora esta ley, en la que han tomado parte un centenar de cargos municipales de distintos consistorios vascos.

Itxaso ha explicado que va a facilitar la puesta en marcha este año de distintos proyectos piloto que prevén movilizar en torno a 1000 viviendas protegidas, de ellas 525 en Portugalete (Bizkaia).

Asimismo, ha informado de que el Departamento ya ha recibido el diseño de seis proyectos de 'levantes' sobre algunos de los edificios residenciales protegidos ya construidos ubicados en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Leioa, Arrasate y Mutriku.

Con estos proyectos se prevé que se construyan 250 nuevos alojamientos dotacionales sobre estos edificios, posibilidad que permite la nueva ley.

