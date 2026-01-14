ETXEBIZITZA
Eusko Jaurlaritzak babestutako 1.000 etxebizitza mobilizatuko ditu aurten, Premiazko Neurrien Legeari esker

Etxebizitza sailburuak iragarri du aurten hainbat proiektu pilotu jarriko direla martxan, Premiazko Neurrien Legea aplikatzea ahalbidetuko dutenak. Guztira, babes ofizialeko 1.000 etxebizitza babestu mobilizatzea aurreikusten du, horietako 525 Portugaleten.

Etxebizitza eraikin bat, Donostian. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak aurten hainbat proiektu pilotu jarriko ditu martxan, Premiazko Neurrien Legea aplikatu eta udalerrientzako erreferentzia izan daitezen. 

Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak eta Esther Apraiz Eudeleko presidente eta Derioko alkate ere badenak parte hartu dute gaur Lakuan egin den Etxebizitza, Lurzoru eta Hirigintza Arloko Premiazko Neurrien Legearen (PNL) hedapenari buruzko prestakuntza saio batean.

Itxasok iragarri duenez, urte honen hasieran hainbat proiektu pilotu abian jarriko dira. Guztira, 1.000 etxebizitza babestu inguru mugiaraztea aurreikusten du, horietako 525 Portugaleten

Halaber, bizitegi-eraikinen inguruko sei proiektu garatuko dira Gasteizen, Bilbon, Leioan, Arrasaten eta Mutrikun

Lehen aurreikuspenen arabera, 250 zuzkidura-bizitoki berri eraikiko dira

