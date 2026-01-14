Eusko Jaurlaritzak babestutako 1.000 etxebizitza mobilizatuko ditu aurten, Premiazko Neurrien Legeari esker
Etxebizitza sailburuak iragarri du aurten hainbat proiektu pilotu jarriko direla martxan, Premiazko Neurrien Legea aplikatzea ahalbidetuko dutenak. Guztira, babes ofizialeko 1.000 etxebizitza babestu mobilizatzea aurreikusten du, horietako 525 Portugaleten.
Eusko Jaurlaritzak aurten hainbat proiektu pilotu jarriko ditu martxan, Premiazko Neurrien Legea aplikatu eta udalerrientzako erreferentzia izan daitezen.
Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak eta Esther Apraiz Eudeleko presidente eta Derioko alkate ere badenak parte hartu dute gaur Lakuan egin den Etxebizitza, Lurzoru eta Hirigintza Arloko Premiazko Neurrien Legearen (PNL) hedapenari buruzko prestakuntza saio batean.
Itxasok iragarri duenez, urte honen hasieran hainbat proiektu pilotu abian jarriko dira. Guztira, 1.000 etxebizitza babestu inguru mugiaraztea aurreikusten du, horietako 525 Portugaleten.
Halaber, bizitegi-eraikinen inguruko sei proiektu garatuko dira Gasteizen, Bilbon, Leioan, Arrasaten eta Mutrikun.
Lehen aurreikuspenen arabera, 250 zuzkidura-bizitoki berri eraikiko dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Gasteizko Mercedesen muntaketako langileak behar dituzte
Adeccok ohar bidez jakinarazi duenez, hautagai izateko beharrezkoa da Lanbide Heziketa izatea, ahal dela Goi-Mailakoa, eta industria-sektorean edo sektore autopropultsatuan aurretik esperientzia izatea, plano teknikoak irakurtzeko gai izatea eta txandaka nahiz arratsaldeko txanda finkoan lan egiteko prest egotea.
Arabako nekazari eta abeltzainek bertan behera utzi dituzte Mercosurreko akordioaren aurka deitutako protestak
Ataca Trebiñu eta Araba Landaren Alde elkarteak deituta, gaur ere A-1ean protesta egiteko asmoa zuten. Azkenean, ordea, bertan behera utzi dute, aste honetako deialdietan parte-hartzea handia izan dela eta beren aldarrikapenak entzun direla iritzita.
Osakidetzako medikuek greba egunak dituzte gaur eta bihar, estatutu propioa eskatzeko
9.000 bat profesional daude deituta lanuztea egitera. Osasun Ministerioak medikuentzako propio sortutako estatutu markoa onartu arte protestan jarraitzeko asmoa agertu dute, greba mugagabearen aukera baztertu gabe.
Eusko Label zigiluaren aldeko apustua egiten duten Euskadiko abeltzainek egoera zail bati aurre egin behar diotela salatu dute
Okelaren ekoizpena oro har jaisten ari den honetan, are eta gehiago jaitsi da Eusko Label okela. Izan ere, atzerritik etortzen diren ekoizleek gehiago ordaintzen dute hemengo abelburuen truke Eusko Label haragia ekoizten dutenek baino. Arazoen artean etxaldeetako errelebo falta ere aipatu dute sektorekoek, baina Hazik esan du desoreka uneko arazoa baino ez dela.
Irungo nazioarteko geltoki berriak lehen bidaiariak jasoko ditu gaur
Ez da osorik irekiko, hamar nasetatik hiru jarriko dira martxan, abiadura handiko trenaren "hirugarren hariaren" obrak hasi aurretiko aldiriko zerbitzuen % 67 berreskuratuta.
Trafiko astuna A-1 errepidean, Durruma Donemiliaga parean, Arabako nekazari eta abeltzainen protestaren ondorioz
Atzo, Ertzaintzak A-1 errepidera ateratzea eragotzi zien nekazari eta abeltzainei, horretarako baimenik ez zutela argudiatuta. Gaur, Eusko Jaurlaritzaren baimena jaso ostean, traktoreak autobiara irten dira.
Bio institutuetako ikertzaileek Osakidetzakoekin parekatzeko eskatu dute
Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-arloko ikerketa-zentroetako (BioBizkaia, BioGipuzkoa eta BioAraba) langileek auzitegietara jo dute Osakidetzako ikertzaileekin parekatzeko eskatzeko. 600 langile inguru dira, eta urtean 10.000 eurotik gorako soldata-aldeak dituztela salatu dute.
Epaia bete eta Petronorreko langileak lehengo aldageletan alda daitezkeela erabaki du zuzendaritzak
2025eko udazkenean 83 eguneko greba egin zuten langileek enpresak aldagela-sistema aldatu zuenean, aldaketak lanaldia 15-30 minutu luzatzea zekarrela salatzeko. Epaitegiek arrazoia eman zieten. CCOOk uste du enpresak txandak egiteko prozedurarekin iruzurra egin nahi diela orain.
Normaltasuna itzuli da AP-8 autobidera, Biriatu parean goiz osoan auto-ilara luzeak izan eta gero
06:00ak aldera utzi diote laborarien traktoreek A-63 autobidea blokeatzeari, eta behin errepidea irekita, azken egunetan muga igaroko zain ziren ehunka kamioi pilatu dira inguru horretan. Kamioiek eskuineko erreia oztopatu dute, eta 11 kilometrorainoko kamioi ilarak sortu dira. 14:00ak aldera itzuli da normaltasuna errepidera.