La CAV cierra 2025 con una inflación del 2,9 % tras bajar tres décimas en diciembre y Navarra con el 2,6 % tras bajar cuatro

La Comunidad Autónoma Vasca cerró 2025 con una inflación del 2,9 % después de que el índice de precios de consumo (IPC) bajara tres décimas en diciembre.

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice registrado en Euskadi es el mismo que la media estatal, también del 2,9 %.

Por territorios el IPC interanual en Álava fue del 3,1 %, en Bizkaia del 3 % y en Gipuzkoa del 0,1 %. Respecto ha noviembre ha subido un 0,3 % en Álava y en Bizkaia, un 0,1 % en Gipuzkoa.

Por sectores en el País Vasco, el IPC interanual repuntó un 3,9 % en Alimentos, y bajó al 2 % en Transportes, mientras que en Vivienda creció el 5,3 %.

En Bebidas Alcohólicas y Tabaco subió al 3,5 %; en Vestido y Calzado bajó un 1,7 %; en Menaje un 1,1 %; en Medicina un 2,2 %; en Comunicaciones un 1,6 %; y en Ocio y Cultura un 0,3 %.

En el apartado de Enseñanza se mantuvo en el 2,3 % y en Hoteles, Cafés y Restaurantes subió un 5,4 %.

En Navarra, la tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de diciembre se situó en el 2,6 %, cuatro décimas por debajo de la registrada en noviembre, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.



Bebidas alcohólicas (4,7 %) y Vivienda (4,6 %) son los grupos que han experimentado un mayor incremento, seguidos de Hoteles, cafés y restaurantes (3,7 %).

En el conjunto de España el IPC se moderó una décima en diciembre, hasta al 2,9 % interanual, por el abaratamiento de los carburantes y la menor subida de los paquetes turísticos, mientras que la inflación de los alimentos aumentó dos décimas, hasta el 3 %.

Los huevos y la carne de vacuno son los alimentos que más se encarecieron en España en 2025 al cerrar diciembre con subidas anuales del 31,3 % y un 17,2 %, respectivamente.

Los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas subieron un 3 % en diciembre respecto al cierre de 2024. Por el contrario, el aceite de oliva fue el alimento que más se abarató en 2025, con una bajada del 31,6 % anual, según los datos del INE.