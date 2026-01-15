KPI-A

EAEk % 2,9ko inflazioarekin itxi du 2025a, abenduan hiru hamarren jaitsita, eta Nafarroak % 2,6rekin, lau jaitsita

Espainiako Estatistikako Institutuak (INE) ostegun honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadin erregistratutako indizea Espainiako batezbestekoaren parekoa da, % 2,9koa, eta Nafarroakoa batezbestekoaren azpitik gelditu da.

carniceria-ipc-precios kpi prezioak harategia inflazioa-efe

Behikia da 2025ean gehien garestitu den elikagaietako bat. EFEren artxiboko argazkia.

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoak % 2,9ko inflazioarekin itxi zuen 2025a, abenduan kontsumoko prezioen indizea (KPI) hiru hamarren jaitsi zen eta. 

Espainiako Estatistikako Institutuak (INE) ostegun honetan argitaratutako datuen arabera, Euskadin erregistratutako indizea Espainiako batez-bestekoaren parekoa da, % 2,9koa, alegia

Lurraldeka, urtearteko KPIa % 3,1ekoa izan zen Araban; % 3koa, Bizkaian, eta % 0,1ekoa, Gipuzkoan. Azaroarekin konparatuta, % 0,3 igo da Araban eta Bizkaian, eta % 0,1, Gipuzkoan.

Sektoreka, Euskal Autonomia Erkidegoan, urtearteko KPIa % 3,9 igo da Elikagaietan, eta % 2ra jaitsi da Garraioetan; Etxebizitzan, berriz, % 5,3 hazi da.

Alkoholdun edarietan eta tabakoari dagokionez, % 3,5era igo zen; Jantzi eta oinetakoi dagokionez, % 1,7 jaitsi zen; Menajean, % 1,1; Medikuntzan, % 2,2; Komunikazioetan, % 1,6; eta Aisialdian eta Kulturan, % 0,3.

Irakaskuntzaren atalean % 2,3an mantendu zen, eta Hotel, Kafetegi eta Jatetxeetan, % 5,4ko tasa izan zuen.

Nafarroan, abenduko kontsumo prezioen indizea (KPI) % 2,6koa izan zen, azaroan erregistratutakoa baino lau hamarren txikiagoa, Espainiako Estatistika Institutuak emandako datuen arabera.

Edari alkoholdunak (% 4,7) eta Etxebizitza (% 4,6) dira gehikuntzarik handiena izan duten sektoreak, eta ondoren Hotelak, Kafetegiak eta Jatetxeak ( % 3,7).

Espainian, oro har, KPIa hamarren bat jaitsi zen abenduan, urtearteko tasa % 2,9koa izan zen, erregaiak merkatu zirelako eta pakete turistikoak gutxi igo zirelako; elikagaien inflazioa, berriz, bi hamarren igo zen, % 3ra arte.

Arrautzak eta behikia dira 2025ean gehien garestitu ziren elikagaiak Espainian, abendua % 31,3 eta % 17,2ko igoerekin itxi baitzuten, hurrenez hurren.

Elikagaien eta edari ez-alkoholdunen prezioak % 3 igo ziren abenduan, 2024ko itxierarekin alderatuta. Aitzitik, oliba olioa izan zen 2025ean gehien merkatu zen elikagaia, urteko % 31,6ko jaitsiera izan zuen eta, INEren datuen arabera.

