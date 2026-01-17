Txakoli de Getaria comercializará 3,3 millones de botellas de la nueva cosecha
Los viñedos de Txakoli de Getaria, clasificación que desde 2007 abarca a todo el territorio guipuzcoano, han sumado 21 hectáreas en 2025 en Gipuzkoa hasta las 479, repartidas en 31 bodegas que han obtenido una producción de "buena en calidad" y "prácticamente igual en cantidad", unas tres millones de botellas, que la de 2024.
La presentación de la nueva cosecha de Txakoli de Getaria ha tenido lugar este sábado en el Museo Balenciaga de la localidad costera guipuzcoana, durante la celebración del Txakoli Eguna. El acto ha reunido a representantes institucionales, personalidades del mundo de la gastronomía y bodegas productoras, según ha informado la Denominación de Origen en un comunicado.
La presidenta de la Denominación de Origen, Itziar Eizagirre, ha señalado que el de 2025 es un txakoli de 11 grados, "afrutado y con un punto de acidez equilibrado, que da la frescura característica a este vino".
La cosecha, en cifras
La producción ha sido de 2,5 millones de litros, lo que supone que saldrán al mercado unos 3,3 millones de botellas aproximadamente. De este total el 90 % es txakoli blanco; entre el 9 y el 10 %, rosado, y el 1 % tinto. En cuanto a los espumosos, anualmente se elaboran unos 30 000 litros, dependiendo de las necesidades de las bodegas.
Durante el evento, la Escuela de Cocina, Cebanc, y la Escuela de Cocina Aiala, fundada por Karlos Arguiñano, han recibido el Mahasti Jaun 2026 por su trayectoria y por el trabajo en la profesionalización del sector de la restauración.
Te puede interesar
La UE y Mercosur firman el histórico acuerdo de libre comercio con la ausencia destacada de Lula
De esta manera, las dos regiones han culminado casi 26 años de negociación y han establecido un nuevo marco de relaciones que, con el campo europeo y media docena de países en contra, podrían entrar en vigor de manera interina, pero tendrían que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva.
El grupo Papresa estudia vender la línea de embalaje y lanzar un ERE en la unidad de papel
La posible compradora, el gupo extremeño CL, antigua Cristian Lay, está únicamente interesada en la planta de cartón "porque las ventas de papel han bajado drásticamente". Sin embargo, argumentan, que las de embalaje tienen mayor rentabilidad gracias al comercio online.
¿Cómo afectará el acuerdo comercial UE-Mercosur a nuestra economía?
Los productores de carne denuncian que el acuerdo comercial UE-Mercosur supondrá una competencia desleal. Sin embargo, productores de vino y aceite esperan un aumento de las exportaciones. Así, lo que para algunos es una oportunidad, para el sector agrícola y ganadero supone una amenaza, por lo que no descartan continuar con las protestas.
La UE y Mercosur firman hoy un histórico acuerdo comercial que deberá aún superar una tensa ratificación
Se creará una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de 700 millones de personas.
Malos tiempos para los mercados municipales
Los mercados municipales de muchos municipios están medio vacíos; muchos de los puestos han tenido que echar la persiana. En Durango y Llodio, por ejemplo, los clientes echan de menos varios comercios. Y es que, los hábitos de hacer la compra han cambiado y hoy en día es difícil ver llenos de clientes los mercados que no están en las capitales.
Adiós a la Plaza del Mercado de Elgoibar
Sólo la frutería de Amaia Mendikute ha estado abierta hasta el último día antes del cierre. Ella se despide emocionada y agradecida del que ha sido su puesto de trabajo durante años y de sus clientes. Este espacio albergará en breve el nuevo centro de salud del pueblo.
¿Cómo debo pedir ahora el subsidio de desempleo y las prestaciones familiares? Esto es lo que cambia
Durante todo 2026, la ciudadanía deberá seguir acudiendo al SEPE para solicitar las prestaciones y a Lanbide para buscar empleo, pero el 1 de enero de 2027 se establecerá una 'ventanilla única' en Lanbide.
El PIB vasco crece un 2,3 % y el empleo un 1,4 % en 2025
En 2025 se crearon cerca de 14 000 puestos de trabajo, según las estimaciones del avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat.
Metal Group irá a concurso de acreedores y cerrará las plantas de Abadiño y Legutio
La compañía cuenta con dos centros de trabajo, uno en Legutio y otro en Abadiño, con un total de 183 trabajadores.