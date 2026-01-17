Txakoli de Getaria comercializará 3,3 millones de botellas de la nueva cosecha

Los viñedos de Txakoli de Getaria, clasificación que desde 2007 abarca a todo el territorio guipuzcoano, han sumado 21 hectáreas en 2025 en Gipuzkoa hasta las 479, repartidas en 31 bodegas que han obtenido una producción de "buena en calidad" y "prácticamente igual en cantidad", unas tres millones de botellas, que la de 2024.



La presentación de la nueva cosecha de Txakoli de Getaria ha tenido lugar este sábado en el Museo Balenciaga de la localidad costera guipuzcoana, durante la celebración del Txakoli Eguna. El acto ha reunido a representantes institucionales, personalidades del mundo de la gastronomía y bodegas productoras, según ha informado la Denominación de Origen en un comunicado.



La presidenta de la Denominación de Origen, Itziar Eizagirre, ha señalado que el de 2025 es un txakoli de 11 grados, "afrutado y con un punto de acidez equilibrado, que da la frescura característica a este vino".