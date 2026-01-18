La mayoría sindical vasca registrará este lunes la huelga general del 17 de marzo por un SMI propio
ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru registrarán este lunes, 19 de enero, la convocatoria de huelga general anunciada para el día 17 de marzo para reivindicar "un SMI propio".
La huelga, convocada en Hegoalde, se desarrollará bajo el lema "Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza" La reivindicación central es la implantación de un SMI propio, que sería fijado por los parlamentos vasco y navarro.
Los sindicatos han precisado que, para 2026, la cuantía de ese SMI sería de 1500 euros, una cantidad que, a su juicio, contribuiría a sacar a 165 000 personas de la pobreza.
