HUELGA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La mayoría sindical vasca registrará este lunes la huelga general del 17 de marzo por un SMI propio

ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru plantean un salario mínimo interprofesional de 1500 euros para 2026, que debería ser fijado por los parlamentos vasco y navarro.
M17 greba orokorra gutxieneko soldata propioaren alde
Representantes sindicales durante la convocatoria. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Euskal gehiengo sindikalak martxoaren 17ko greba orokorra erregistratuko du astelehen honetan
author image

EITB

Última actualización

ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru registrarán este lunes, 19 de enero, la convocatoria de huelga general anunciada para el día 17 de marzo para reivindicar "un SMI propio".

La huelga, convocada en Hegoalde, se desarrollará bajo el lema "Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euro. Mejorar salarios para repartir la riqueza" La reivindicación central es la implantación de un SMI propio, que sería fijado por los parlamentos vasco y navarro

Los sindicatos han precisado que, para 2026, la cuantía de ese SMI sería de 1500 euros, una cantidad que, a su juicio, contribuiría a sacar a 165 000 personas de la pobreza.

Salarios Sindicatos Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X