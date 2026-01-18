GREBA
Euskal gehiengo sindikalak martxoaren 17ko greba orokorra erregistratuko du bihar

ELAk, LABek, Steilasek, ESK-k, Etxaldek eta Hiruk lanbide arteko 1.500 euroko gutxieneko soldata proposatu dute 2026rako. EAEko eta Nafarroako parlamentuek ezarri beharko lukete.

M17 greba orokorra gutxieneko soldata propioaren alde

Ordezkari sindikalak greba deialdia egin zutenekoan. Artxiboko argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde eta Hiru sindikatuek martxoaren 17rako iragarrita duten greba orokorraren deialdia erregistratuko dute bihar, astelehenarekin, Lanbidearteko Gutxieneko Soldata (LGS) "propioa" aldarrikatzeko.

Greba Hego Euskal Herrian dago deituta, 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1.500 euro. Soldatak hobetu, aberastasuna banatzeko' lelopean.  Aldarrikapen nagusia LGS propio bat ezartzea da, EAEko eta Nafarroako parlamentuek finkatu beharrekoa. 

Sindikatuek zehaztu dutenez, aurten gutxieneko soldata hori 1.500 eurokoa izango litzateke. Horri esker, 165.000 pertsona gutxiago egongo lirateke pobrezian, betiere sindikatu horien arabera.

Soldatak Sindikatuak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

