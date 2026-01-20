ELA y LAB confían en que el TSJPV "condene a Confebask a sentarse a negociar" un SMI propio

Los sindicatos ELA y LAB han confiado en que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) "condene a Confebask a sentarse a negociar" un SMI propio, si bien han afirmado que lo que determinará realmente esa posibilidad es la movilización. Por ello, han llamado a participar en la huelga general del próximo 17 de marzo.

La sala de lo Social del TSJPV acoge este martes el juicio por la demanda interpuesta por ELA y LAB contra la patronal Confebask en la que le exigen que negocie un SMI propio.

En declaraciones previas a los medios, el responsable de Negociación Colectiva de ELA, Pello Igeregi, y la secretaria de Acción Sindical de LAB, Oihana Lopetegi, han criticado la actitud de Confebask, que, según ha recordado la representante de LAB, "se ha negado tres veces a constituir la mesa" para llevar a cabo esta negociación, lo que evidencia que "no está respondiendo a sus responsabilidades como patronal más representativa de la comunidad autónoma".

Según ha explicado, los sindicatos van a denunciar ante el TSJPV que la actitud de Confebask, además de "una sinvergonzonería", es "ilegal". De este modo, ha advertido de que, después de la última reforma laboral, está "clarísimo que los acuerdos interprofesionales negociados aquí tienen prioridad", lo que supone que patronales y sindicatos "tienen obligación de negociar".

Los sindicatos esperan que en "unas pocas semanas" ya se tenga sentencia y, "una vez ganada", la patronal vasca "se siente". No obstante, Igeregi ha reconocido que "esto no va a obligar a Confebask a llegar a un acuerdo" con los sindicatos, sino "simplemente le va a obligar a sentarse a negociar".

Por ello, ha insistido en que "la convocatoria de la huelga general tiene que ser el instrumento principal para conseguir un instrumento que traiga la cohesión social a Euskal Herria" como es un SMI propio.