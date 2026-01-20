EPAIKETA
ELAk eta LABek espero dute auzitegiak LGS propioa "negoziatzera zigortuko" duela Confebask

Nolanahi ere, sindikatuek adierazi dute mobilizazioa dela "LGS propio bat lortzeko aukera benetan zehaztuko duena" eta martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzeko deia egin dute. Confebaskek, bere aldetik, Euskadiko langile guztientzako LGS propioa "ez dela negoziagarria" defendatu du, "arau-tresna" dela argudiatuta.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA eta LAB sindikatuek espero dute Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) "lanbidearteko gutxieneko soldata (LGS) propioa negoziatzera kondenatuko" duela Confebask patronala. Hala ere, sindikatuen ustez kaleko mobilizazioa izango da LGS propioa lortzea ahalbideratuko duena eta horregatik, martxoaren 17ko greba orokorrean parte hartzera deitu dute.

ELAk eta LABek Confebasken aurka jarritako demandaren epaiketa hartuko du astearte honetan EAEko Auzitegi Nagusiak. Patronalak ez duela LGSa negoziatu nahi salatzen dute eta horretara behartuta dagoela uste dute.

Hedabideei eskainitako adierazpenetan, ELAko Negoziazio Kolektiboko arduradun Pello Igeregik eta LABeko Ekintza Sindikaleko idazkari Oihana Lopetegik Confebasken jarrera kritikatu dute. LABeko ordezkariak gogorarazi duenez, "hiru aldiz uko egin dio mahaia eratzeari" negoziazio hori egiteko, eta horrek agerian uzten du "ez dela ari bere erantzukizunak betetzen, EAEko patronal nagusia den aldetik".

Igeregik azaldu duenez, Confebasken jarrera salatu dute auzitegietan, "lotsagabekeria izateaz gain, legez kanpokoa" ere badela iritzita. ELAko ordezkariaren hitzetan, azken lan-erreformaren ondoren, "argi dago hemen negoziatutako lanbide arteko akordioek lehentasuna" dutela, eta horrek esan nahi du patronalek eta sindikatuek "negoziatzeko betebeharra" dutela.

Sindikatuek espero dute "aste gutxi batzuetan" sententzia izatea eta, "behin irabazita", euskal patronala "esertzea". Hala ere, Igeregik aitortu duenez, "horrek ez du Confebask sindikatuekin akordio batera iristera behartuko", soilik "negoziatzera eseri" beharko duela argitu nahi izan du. 

Hori dela eta, greba orokorraren deialdiak "Euskal Herrira kohesio soziala ekarriko duen tresna" bat eskuratu ahal izateko "erreminta nagusia" izan behar duela azpimarratu du.

"Lege-iruzurra", Confebasken arabera

Bestalde, Confebaskek epaiketan defendatu du Euskadirako LGS orokor propio bat "negoziatzea ezinezkoa" dela. Argudiatu duenaren arabera, "arau-tresna" bat da, alegia, konpetentzia daukaten agintariek ezarritako arau bat. Eta, beraz, "negoziazio-kolektiboaren barruan sartzea lege-iruzurra" izango litzatekeela uste du.

Confebaskeko abokatuaren hitzetan, CCOO eta UGT sindikatuek hitzarmeneko gutxieneko soldata eskatzen dute, baina ELAren eta LABen planteamendua ezberdina da: "eduki arauemaile eta orokor argia izango duen eta langile guztientzako izango den lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzea da eskaria". Era berean, hitzarmeneko LGS baten eskaerarekin bat egin nahi izan balute, aldez aurretik Precon adiskidetze-ekitaldi bat deitu beharko zuketela adierazi du.

Saioan zehar, Confebaskek adierazi du negoziazioa elkarrizketa sozialerako foro zehatz batera bidali duela eta ez diola "inoiz negoziatzeari uko egin"; bi sindikatu horiek "planteatzen duten edukiari" buruz hitz egiteari uko egin diola soilik azaldu du.

Confebasken defentsak gogorarazi du sindikatu horiek legegintzako herri-ekimen bat bultzatu zutela Legebiltzarrean Euskadik LGSa erabaki ahal izateko, eta uste du hori dela "irtenbidea". "Saiatu dira", adierazi du abokatuak, eta izaera politiko eta sindikala duen aldarrikapen hori "errespetagarritzat" jo du.

Eusko Legebiltzarrak atzera bota du Euskadirako gutxieneko soldata propioa ezartzeko legegintzarako herri-ekimena
X