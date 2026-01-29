NAVARRA
El alquiler baja un 8,6 % en los municipios navarros declarados como zona tensionada

La regulación reduce el precio medio de 849 a 775 euros sin impacto en la oferta, que se mantiene estable.

vivienda alquiler etxebizitza alokairua efe
Euskaraz irakurri: Nafarroako udalerri tentsionatuetan alokairua % 8,6 jaitsi da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El precio del alquiler ha descendido un 8,6 % en los 21 municipios navarros declarados Zona de Mercado Residencial Tensionado desde la entrada en vigor de la limitación de precios, sin que ello haya supuesto una reducción de la oferta, según los datos del Gobierno de Navarra.

De acuerdo con el Registro de Contratos de Alquiler, el alquiler medio pasó de 849,3 euros en el segundo trimestre de 2025 a 775,9 euros en el cuarto trimestre del mismo año. En ese periodo se formalizaron 4202 contratos, frente a los 4176 de 2024, lo que supone un ligero incremento.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha destacado que el 88,5 % de los contratos se firmaron en municipios declarados como zona tensionada y ha defendido que los datos oficiales “desmienten el argumento de que la regulación provoca un desplome de la oferta”.

Alfaro también ha advertido de un aumento de los contratos de temporada, que pasaron del 5 % al 11 %, y ha animado a los inquilinos a denunciar posibles fraudes a través del nuevo Servicio de Mediación y Asesoramiento del Ejecutivo foral. 

A su juicio, la evolución de los datos confirma que la regulación del mercado del alquiler “está funcionando” como una herramienta para afrontar el problema de la vivienda.

Vivienda Navarra Economía

