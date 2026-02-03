TURISMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gipuzkoa podría aplicar la tasa turística este verano

El Consejo del Gobierno Foral prevé aprobar el proyecto de la norma que regulará el impuesto el próximo 17 de marzo. A continuación, se debatirá en Juntas Generales y, tras su aprobación, los municipios podrán comenzar a aplicarla.
turismo-semana-santa-sansebastian turistak donostia aste santua-efe
Euskaraz irakurri: Gipuzkoak uda honetan izan dezake indarrean tasa turistikoa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los municipios de Gipuzkoa podrían cobrar la tasa turística este próximo verano, si se cumple el cronograma para aprobar la norma que ha dado a conocer la diputada general Eider Mendoza. En el mismo se plantea el debate y la ratificación en Juntas Generales esta primavera.

La Mesa de Turismo de Euskadi determinó en julio de 2025 una tasa turística general para Euskadi, pero con forma de impuesto municipal a través de una norma foral aprobada por las Juntas Generales.

En una comparecencia realizada este martes junto al alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti, la diputada Mendoza ha informado que el Gobierno Foral está trabajando en esta norma que regulará la aplicación de ese impuesto municipal y que "se va a presentar a exposición pública en los próximos días".

A continuación, se abrirá la fase de alegaciones y, una vez "contestadas", el Consejo de Gobierno prevé aprobar el proyecto el 17 de marzo.

Después pasará a ser debatida en Juntas Generales y Mendoza confía en que "se logrará un acuerdo" para que salga aprobada con carácter definitivo, para que los municipios puedan aplicarla desde este próximo verano.

Por su parte, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, se ha mostrado “muy contento” con este cronograma y ha asegurado que gracias a este impuesto "ganará Donostia y ganarán los donostiarras". "Al final si queremos un impuesto turístico es para mejorar la calidad de vida de los que viven aquí, de la comunidad local", ha dicho.

Diputación Foral de Gipuzkoa Gipuzkoa Turismo Euskadi Economía

Te puede interesar

El Movimiento de pensionistas de Euskal Herria se manifiesta frente a la sede del PP en Vitoria-Gasteiz. Fuente EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la subida de las pensiones para 2026 en un decreto único

Las pensiones contributivas subirán un 2,7 %, las mínimas más de un 7 %, mientras que las de viudedad con cargas familiares, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán un 11,4 %. Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto-ley que finalmente se ha separado del llamado "escudo social" para garantizar su convalidación en el Congreso y "blindar" el poder adquisitivo de los pensionistas.
Cargar más
Publicidad
X