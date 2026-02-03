Gipuzkoa podría aplicar la tasa turística este verano

Los municipios de Gipuzkoa podrían cobrar la tasa turística este próximo verano, si se cumple el cronograma para aprobar la norma que ha dado a conocer la diputada general Eider Mendoza. En el mismo se plantea el debate y la ratificación en Juntas Generales esta primavera.

La Mesa de Turismo de Euskadi determinó en julio de 2025 una tasa turística general para Euskadi, pero con forma de impuesto municipal a través de una norma foral aprobada por las Juntas Generales.

En una comparecencia realizada este martes junto al alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti, la diputada Mendoza ha informado que el Gobierno Foral está trabajando en esta norma que regulará la aplicación de ese impuesto municipal y que "se va a presentar a exposición pública en los próximos días".

A continuación, se abrirá la fase de alegaciones y, una vez "contestadas", el Consejo de Gobierno prevé aprobar el proyecto el 17 de marzo.

Después pasará a ser debatida en Juntas Generales y Mendoza confía en que "se logrará un acuerdo" para que salga aprobada con carácter definitivo, para que los municipios puedan aplicarla desde este próximo verano.

Por su parte, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, se ha mostrado “muy contento” con este cronograma y ha asegurado que gracias a este impuesto "ganará Donostia y ganarán los donostiarras". "Al final si queremos un impuesto turístico es para mejorar la calidad de vida de los que viven aquí, de la comunidad local", ha dicho.