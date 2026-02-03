TURISMOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gipuzkoako Aldundia tasa turistikoa uda honetan indarrean jartzekotan dago

Foru Gobernuaren Kontseiluak aurreikusten du martxoaren 17an onartu dezakeela zerga arautuko duen lege-proiektua. Ondoren, Batzar Nagusietara eramango dute eztabaidatzeko eta, onartzen bada, udalerriak aplikatzen hasi ahal izango dira.

turismo-semana-santa-sansebastian turistak donostia aste santua-efe
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako udalerriek datorren udan kobratu ahal izango dute tasa turistikoa, Eider Mendoza diputatu nagusiak ezagutzera eman duen kronograma betetzen baldin bada. Horren arabera, udaberrian egingo da Batzar Nagusietan arauaren inguruko eztabaida.

Euskadiko Turismo Mahaiak Euskadirako turismo-tasa orokorra ezarri zuen 2025eko uztailean. Batzar Nagusiek onartu beharreko foru-arau baten bidez udal-zerga gisa bilduko dela adostu zuen. 

Jon Insausti Donostiako alkatearekin batera astearte honetan egindako agerraldian, Mendoza ahaldun nagusiak jakinarazi du Foru Gobernua lanean ari dela udal zerga horren aplikazioa arautuko duen foru-arau horretan, eta "datozen egunetan jendaurrean ezagutzera emango dela".

Ondoren, alegazioen faseari ekingo zaio eta, horiei "erantzun" ondoren, Foru Gobernuaren Kontseiluak proiektua martxoaren 17an onartuko duela aurreikusten du.

Pausu horiek emanda, Batzar Nagusietan eztabaidatuko dute. Mendozak espero du "akordiora iritsiko" direla eta behin betiko onartu ahal izango dutela, udalerriek uda honetatik aurrera aplikatu ahal izan dezaten.

Donostiako alkate Jon Insaustiri ere galdetu diote kazetariek tasaren inguruan. Insausti "oso pozik" agertu da kronograma horrekin, eta zerga horri esker "Donostiak irabaziko du, eta donostiarrek irabaziko dute". "Azkenean, zerga turistikoa hemen bizi direnen, tokiko komunitatearen, bizi-kalitatea hobetzeko nahi dugu", esan du.

Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Euskadi Turismo Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X