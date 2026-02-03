Gipuzkoako Aldundia tasa turistikoa uda honetan indarrean jartzekotan dago
Foru Gobernuaren Kontseiluak aurreikusten du martxoaren 17an onartu dezakeela zerga arautuko duen lege-proiektua. Ondoren, Batzar Nagusietara eramango dute eztabaidatzeko eta, onartzen bada, udalerriak aplikatzen hasi ahal izango dira.
Gipuzkoako udalerriek datorren udan kobratu ahal izango dute tasa turistikoa, Eider Mendoza diputatu nagusiak ezagutzera eman duen kronograma betetzen baldin bada. Horren arabera, udaberrian egingo da Batzar Nagusietan arauaren inguruko eztabaida.
Euskadiko Turismo Mahaiak Euskadirako turismo-tasa orokorra ezarri zuen 2025eko uztailean. Batzar Nagusiek onartu beharreko foru-arau baten bidez udal-zerga gisa bilduko dela adostu zuen.
Jon Insausti Donostiako alkatearekin batera astearte honetan egindako agerraldian, Mendoza ahaldun nagusiak jakinarazi du Foru Gobernua lanean ari dela udal zerga horren aplikazioa arautuko duen foru-arau horretan, eta "datozen egunetan jendaurrean ezagutzera emango dela".
Ondoren, alegazioen faseari ekingo zaio eta, horiei "erantzun" ondoren, Foru Gobernuaren Kontseiluak proiektua martxoaren 17an onartuko duela aurreikusten du.
Pausu horiek emanda, Batzar Nagusietan eztabaidatuko dute. Mendozak espero du "akordiora iritsiko" direla eta behin betiko onartu ahal izango dutela, udalerriek uda honetatik aurrera aplikatu ahal izan dezaten.
Donostiako alkate Jon Insaustiri ere galdetu diote kazetariek tasaren inguruan. Insausti "oso pozik" agertu da kronograma horrekin, eta zerga horri esker "Donostiak irabaziko du, eta donostiarrek irabaziko dute". "Azkenean, zerga turistikoa hemen bizi direnen, tokiko komunitatearen, bizi-kalitatea hobetzeko nahi dugu", esan du.
