BBVA gana 10 511 millones en 2025, un 4,5 % más

Si se usa un tipo de cambio constante, el incremento en el beneficio fue del 19,2 %. El presidente de la entidad ha asegurado que este nuevo récord pone de manifiesto que "destacamos por nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad".
BBVA egoitza Madril

Imagen de la sede del BBVA en Madrid. Foto: EFE

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 10 511 millones de euros en el conjunto del 2025, un nuevo récord, lo que supone un incremento del 4,5% en comparación con el año anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves el banco.
   
Esta cifra es en términos corrientes. Si no se tiene en cuenta el efecto de la inflación de las divisas y se usa un tipo de cambio constante, el incremento en el beneficio fue del 19,2%.

"Hemos logrado un beneficio récord y, de nuevo, destacamos por nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad. Este magnífico desempeño se ha traducido en una excelente creación de valor, que nos permite acelerar la remuneración a nuestros accionistas", ha asegurado el presidente de BBVA, Carlos Torres.

Los ingresos totales de la entidad (margen bruto) entre enero y diciembre fueron de 36 931 millones de euros, un 4,1 % más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se elevaron un 4 %, hasta los 26 280 millones de euros.

