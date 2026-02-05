Emaitzak
BBVAk 10.511 milioi irabazi ditu 2025ean, % 4,5 gehiago

Aldaketa-tasa egonkorra erabilita, mozkinen hazkundea % 19,2koa izan zen. Erakundeko presidenteak adierazi duenez, errekor berri horrek agerian uzten du "hazkundea eta errentagarritasuna konbinatzeko dugun gaitasuna".

BBVA egoitza Madril

BBVAk Madrilen duen egoitzaren irudia. Argazkia: EFE

EITB

BBVAk 10.511 milioi euroko irabazi garbia izan zuen 2025ean, errekor berria, hau da, % 4,5eko igoera aurreko urtearekin alderatuta, bankuak ostegun honetan argitaratu dituen kontuetatik ondorioztatzen denez.

ifra hori termino arruntetan da. Dibisen inflazioaren eragina kontuan hartzen ez bada eta aldaketa-tasa egonkorra erabiltzen bada, mozkinaren hazkundea % 19,2koa izan zen.

"Mozkin errekorra lortu dugu eta, berriro ere, hazkundea eta errentagarritasuna konbinatzeko dugun gaitasunagatik nabarmentzen gara. Lan bikain horrek balio-sorkuntza bikaina ekarri du, gure akziodunei ordainsaria bizkortzeko aukera ematen diguna ", ziurtatu du Carlos Torres BBVAko presidenteak.

Erakundearen guztizko diru-sarrerak (marjina gordina) 36.931 milioi eurokoak izan ziren urtarriletik abendura bitartean, % 4,1 gehiago. Kopuru horretatik, interes garbiengatiko sarrerak (interesen marjina) % 4 igo ziren, 26.280 milioi euroraino.

