BBVAk 10.511 milioi irabazi ditu 2025ean, % 4,5 gehiago
Aldaketa-tasa egonkorra erabilita, mozkinen hazkundea % 19,2koa izan zen. Erakundeko presidenteak adierazi duenez, errekor berri horrek agerian uzten du "hazkundea eta errentagarritasuna konbinatzeko dugun gaitasuna".
BBVAk 10.511 milioi euroko irabazi garbia izan zuen 2025ean, errekor berria, hau da, % 4,5eko igoera aurreko urtearekin alderatuta, bankuak ostegun honetan argitaratu dituen kontuetatik ondorioztatzen denez.
ifra hori termino arruntetan da. Dibisen inflazioaren eragina kontuan hartzen ez bada eta aldaketa-tasa egonkorra erabiltzen bada, mozkinaren hazkundea % 19,2koa izan zen.
"Mozkin errekorra lortu dugu eta, berriro ere, hazkundea eta errentagarritasuna konbinatzeko dugun gaitasunagatik nabarmentzen gara. Lan bikain horrek balio-sorkuntza bikaina ekarri du, gure akziodunei ordainsaria bizkortzeko aukera ematen diguna ", ziurtatu du Carlos Torres BBVAko presidenteak.
Erakundearen guztizko diru-sarrerak (marjina gordina) 36.931 milioi eurokoak izan ziren urtarriletik abendura bitartean, % 4,1 gehiago. Kopuru horretatik, interes garbiengatiko sarrerak (interesen marjina) % 4 igo ziren, 26.280 milioi euroraino.
