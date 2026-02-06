GUGGENHEIM BILBAO
Miren Arzalluz valora "muy positivamente" la implantación de la tasa turística en Euskadi

Miren Arzalluz Guggenheim Bilbao
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.

Titulares de Hoy Guggenheim Turismo Euskadi Economía

