Miren Arzalluz valora "muy positivamente" la implantación de la tasa turística en Euskadi
La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, ha valorado "muy positivamente" la implantación de una tasa turística en Euskadi, a fin de promover un turismo sostenible y una "convivencia" entre residentes y visitantes. En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arzalluz ha apuntado que "no es nada nuevo", y ha recordado que ya en el siglo XIX localidades como Biarritz contaban con tasas turísticas.
Te puede interesar
Mercedes Benz parará su producción este sábado por la falta de suministros provocada por la borrasca
En su comunicación explica que las circunstancias meteorológicas "excepcionalmente adversas" están ocasionando una paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar. Por ello, ha decidido paralizar "de manera excepcional" la actividad en el turno de mañana del sábado en montaje final.
Fallece un trabajador forestal golpeado por un árbol en Amorebieta
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 18:30 horas, y, aunque al lugar se han desplazado sanitarios, no han podido hacer nada por salvar su vida.
Así se reparte el alojamiento turístico en la Comunidad Autónoma Vasca
Según el último dato del Registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi, actualmente hay 88 604 plazas turísticas, casi la mitad en Bizkaia. Un total de 19 municipios vascos superan las 750 plazas alojativas.
El Parlamento Vasco rechaza elaborar un registro de grandes tenedores de vivienda
El Pleno de la Cámara ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, cuya iniciativa original ha sido rechazada, así como una enmienda de Sumar, mientras que la enmienda planteada por el PNV y el PSE ha sido aprobada. La propuesta de EH Bildu abogaba por la elaboración de un registro de grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas, como existe en Navarra y Cataluña.
El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos de interés por quinta vez en el 2 %
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha optado por seguir a la espera, después de detener en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja.
Las diputaciones activan el anteproyecto del impuesto turístico: hasta 7,5 euros por persona y día
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa quieren que el impuesto sobre las estancias turísticas esté en vigor para el verano. La norma deberá ser aprobada por las juntas generales, y a partir de entonces, los ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas municipales, ya que el cobro del impuesto corresponde a cada municipio.
El consejero Hurtado confía en que el impuesto turístico pueda aplicarse en toda Euskadi en 2027
El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha calificado de "positivo" el contenido de la norma foral elaborada por las diputaciones forales y ha destacado que se trata de una normativa "homogénea" para los tres territorios históricos. Además, ha aplaudido que se trate de un impuesto progresivo, que hará que "pague más quien más tiene".
Bizkaia mantiene hasta el 31 de diciembre los descuentos al transporte público
La aprobación supone mantener la gratuidad infantil hasta los 14 años y descuentos de % 50 en las tarifas de Gazte y 40 % en el resto de abonos multiviaje más allá del 20 de febrero.
BBVA gana 10 511 millones en 2025, un 4,5 % más
Si se usa un tipo de cambio constante, el incremento en el beneficio fue del 19,2 %. El presidente de la entidad ha asegurado que este nuevo récord pone de manifiesto que "destacamos por nuestra capacidad de combinar crecimiento y rentabilidad".