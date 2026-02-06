GUGGENHEIM BILBAO
Miren Arzalluzek "oso positibotzat" jo du Euskadin tasa turistikoa ezartzea

Miren Arzalluz Guggenheim Bilbao
(JATORRIZKO BIDEOA, GAZTELANIAZ). Miren Arzalluz Bilboko Guggenheim museoko zuzendari nagusiaren arabera, bisitarien eta egoiliarren arteko "bizikidetza" sustatzeko baliagarria izango da. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan nabarmendu duenez, "ez da zerbait berria" XIX. mendean Biarritzen zerga turistikoa indarrean baitzegoen. 

EAErako zerga turistikoa onartzeko aurreproiektua, martxan: eguneko 7,5 eurorainokoa izan daiteke

Egonaldi turistikoen gaineko zerga udarako indarrean izatea aurreikusten dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Hori bai, udalerri denetan ez da aldi berean indarrean sartuko, batzar nagusiek zerga onartu eta foru araua lurralde bakoitzeko agerkari ofizialetan argitaratu ostean, udalek sei hilabeteko epea izango dutelako udal-ordenantzak egokitzeko. Udalerri bakoitzari dagokio zerga kobratzea.

