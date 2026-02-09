EVE
Jauregi apuesta por la inversión público-privada para garantizar la viabilidad de Tubos Reunidos

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad ha mostrado su preocupación por la deuda de la empresa. Ha subrayado la necesidad de reestructurar la deuda y garantiza que el Gobierno Vasco apoyará un proyecto industrial sólido.

Tubos Reunidos cierra provisionalmente el ejercicio 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros

La cifra de negocio aumentó un 13 %, pero el menor precio medio de venta ha provocado el aumento de la deuda de la compañía hasta los 263,2 millones de euros. A través de una nota, la empresa con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) ha indicado que tiene pendiente incluir el importe correspondiente al deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en EE. UU.
