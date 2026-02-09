LEE-A

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mikel Jauregi sailburuak inbertsio publiko-pribatuaren alde egin du Tubos Reunidosen iraupena bermatzeko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Enpresak daukan zorrarekin kezkatuta agertu da Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua. Halaber, azpimarratu du enpresaren iraupena bermatu ahal izateko zorra berregituratu egin behar dela.

Industria Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X