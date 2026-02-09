ERE
Basurko apuesta por un proyecto industrial de futuro para Tubos Reunidos con el menor impacto posible en el empleo

La diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia subraya la importancia del diálogo entre todas las partes ante la situación “compleja” que atraviesa la empresa.
MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados tras un cordón de la Ertzaintza en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Protesta en Tubos Reunidos. Foto: EFE
Última actualización

La diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, ha afirmado que la supervivencia de Tubos Reunidos pasa por la definición de un proyecto industrial de futuro que tenga el menor impacto posible en el empleo y en las personas trabajadoras, tras el anuncio del plan de viabilidad de la compañía. Basurko ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios después de presentar en Bilbao el plan de ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia a proyectos empresariales para 2026.

La responsable foral ha señalado que la empresa, que cuenta con una planta en Trapagaran, atraviesa una situación compleja, condicionada principalmente por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y por un elevado nivel de endeudamiento, que dificulta su viabilidad con el flujo de caja actual. En este contexto, ha confiado en que el análisis que se desarrollará en los próximos días se base en el diálogo y la colaboración entre todas las partes.

Tubos Reunidos ha presentado un plan de viabilidad que contempla un ERE para 301 personas en sus plantas de Amurrio y Valle de Trápaga, así como medidas de reducción de costes y reestructuración de la deuda, tras cerrar provisionalmente 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones.

Tubos Reunidos cierra provisionalmente el ejercicio 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros

La cifra de negocio aumentó un 13 %, pero el menor precio medio de venta ha provocado el aumento de la deuda de la compañía hasta los 263,2 millones de euros. A través de una nota, la empresa con plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) ha indicado que tiene pendiente incluir el importe correspondiente al deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en EE. UU.
