La diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, ha afirmado que la supervivencia de Tubos Reunidos pasa por la definición de un proyecto industrial de futuro que tenga el menor impacto posible en el empleo y en las personas trabajadoras, tras el anuncio del plan de viabilidad de la compañía. Basurko ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios después de presentar en Bilbao el plan de ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia a proyectos empresariales para 2026.

La responsable foral ha señalado que la empresa, que cuenta con una planta en Trapagaran, atraviesa una situación compleja, condicionada principalmente por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y por un elevado nivel de endeudamiento, que dificulta su viabilidad con el flujo de caja actual. En este contexto, ha confiado en que el análisis que se desarrollará en los próximos días se base en el diálogo y la colaboración entre todas las partes.

Tubos Reunidos ha presentado un plan de viabilidad que contempla un ERE para 301 personas en sus plantas de Amurrio y Valle de Trápaga, así como medidas de reducción de costes y reestructuración de la deuda, tras cerrar provisionalmente 2025 con pérdidas de 71,3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones.