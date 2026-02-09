EEE
Basurkok etorkizuneko proiektu industrial baten alde egin du Tubos Reunidosentzat, enpleguan ahalik eta eragin txikiena izango duena

Bizkaiko Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak alde guztien arteko elkarrizketaren garrantzia azpimarratu du, enpresak bizi duen egoera "konplexua" dela eta.
MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados tras un cordón de la Ertzaintza en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Tubos Reunidosen protesta. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ainara Basurko Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko diputatuak adierazi du Tubos Reunidosen biziraupenerako ezinbestekoa dela etorkizunean enpleguan eta langileengan ahalik eta eragin txikiena izango duen industria-proiektu bat definitzea, konpainiaren bideragarritasun-plana iragarri ondoren. Basurkok hedabideen galderei erantzun die, Bizkaiko Foru Aldundiak 2026rako enpresa-proiektuei laguntzeko plana Bilbon aurkeztu ondoren.

Foru arduradunak adierazi duenez, enpresak egoera konplexua bizi du, batez ere Estatu Batuek muga-zergak ezartzen dituztelako eta zorpetze-maila handia delako, egungo kutxa-fluxuarekin bideragarria izatea zailtzen duena. Testuinguru horretan, datozen egunetan egingo den analisia alderdi guztien arteko elkarrizketan eta lankidetzan oinarritzea espero du.

Tubos Reunidosek bideragarritasun plan bat aurkeztu du, Amurrioko eta Trapagarango lantegietan 301 lagunentzako EEE bat aurreikusten duena, baita kostuak murrizteko eta zorra berregituratzeko neurriak ere, 2025erako 71,3 milioi euroko galerekin eta 22,8 milioiko ebitda negatiboarekin itxi ondoren.

