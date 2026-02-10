Máquina Herramienta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"A pesar de los aranceles, ha sido un buen año para la máquina herramienta"

Xabier Ortueta
18:00 - 20:00
Xabier Ortueta. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: "Muga-zergak gorabehera, urte ona izan da makina erremintarentzat"

Última actualización

Xabier Ortueta, director de AFM Cluster, ha señalado que "este año, EE. UU. ha sido nuestro primer mercado en cuanto a pedidos. El 22 % de los pedidos los hemos recibido de allí ". "La situación es difícil de gestionar, pero nos hemos manejado bien porque tienen mucha necesidad de máquina herramienta", ha añadido Ortueta.

Industria Economía

Te puede interesar

Guillermo Buces
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cebek cree que una huelga indefinida "no es la solución" y sería "la puntilla" para Tubos Reunidos

Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".
Cargar más
Publicidad
X