"Muga-zergak gorabehera, urte ona izan da makina-erremintarentzat"

Xabier Ortueta
18:00 - 20:00
Xabier Ortueta. Argazkia: EITB.

Xabier Ortueta AFM clusterraren zuzendariak adierazi duenez, "aurten, eskarietan, AEB gure lehen merkatua izan da. Eskarien % 22 handik jaso ditugu". "Egoera kudeatzako zaila da, baina ondo manejatu gara makina-erremintaren behar handia dutelako", gaineratu du Ortuetak.

Industria Ekonomia

