"Muga-zergak gorabehera, urte ona izan da makina-erremintarentzat"
Xabier Ortueta AFM clusterraren zuzendariak adierazi duenez, "aurten, eskarietan, AEB gure lehen merkatua izan da. Eskarien % 22 handik jaso ditugu". "Egoera kudeatzako zaila da, baina ondo manejatu gara makina-erremintaren behar handia dutelako", gaineratu du Ortuetak.
Cebeken ustez, greba mugagabea "ez da irtenbidea" eta Tubos Reunidosen "akabua" izango litzateke
Cebeken presidente Guillermo Bucesek gogorarazi duenez, Bizkaiko patronalak ohartarazi zuen TRk "bere ekoizpenaren zati oso handi bat Amerikako merkatura bideratuta" duela, "% 45 edo % 50 inguru", eta "merkatu hori, % 50eko muga-zerga ezartzeagatik, bat-batean desagertzen bazaizu, lantegien bideragarritasuna kolokan jartzeko moduko arazo bat duzu".
Tubos Reunidoseko langileek batzarra egingo dute arratsaldean, hurrengo zer pauso eman erabakitzeko
Goizean langileen batzordea osatzen duten ordezkariek bilera egingo dute, arratsaldeko batzarra prestatzeko. Zuzendaritzak 301 langile kaleratzeko (274 Amurrion eta 27 Trapagaranen) eta Amurrioko altzairutegia ixteko asmoa agertu die langileei.
ELAk eta LABek greba deitu dute otsailaren 24, 25 eta 26rako EAEko ikastetxe publikoetako jantokietan
Bi sindikatuek greba deialdi ezberdinak antolatu dituzte. Salatu dutenez, negoziazio kolektiboa blokeatuta dago, dagoeneko indarrean beharko luketen soldata-igoerak ez dira ordaindu eta ez da aurrerapausorik eman ratioetan, funtzioetan eta lanaldietan. Egoera hori jasanezina da, sindikatuen ustez, eta zerbitzuaren kalitateari kalte egiten dio.
Trenbideen sektorean gutxiengoa duten sindikatuek grebari eutsi diote eta gutxieneko zerbitzuak ematen ari dira
CGT, SF-Intersindical eta Alferro sindikatuek asteazkenera arte eutsi diote grebari. Semaf, CCOO eta UGT sindikatu nagusiek, bere aldetik, greba deialdia bertan behera utzi dute, Garraio Ministerioarekin segurtasunean inbertsio handiak egiteko akordioa sinatu baitute.
Albiste izango dira: Enplegu erregulazio espedientea Tubos Reunidosen, Athletic eta Realaren arteko Kopako finalerdiak zuzenean EITBn, eta 'Karmele' Primeran plataforman
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Erakundeek kezka azaldu dute Tubos Reunidosen egoerarekin eta etorkizuneko proiektua galdegin
Besteak beste, Mikel Jauregi eta Mikel Torres sailburuak, Jaurlaritzaren izenean; Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak, Ainara Basurko Bizkaiko Sustapen Ekonomikorako foru diputatuak eta Amurrioko alkateak erantzun diote zuzendaritzaren proposamenari.
Sindikatuen ustez, "kolpe gogorra" izan da Tubos Reunidosek proposatutako LEEa, eta azpimarratu dute grebaren jarraipena "erabatekoa" izan dela
Langileen batzordearen presidente Andres Garciaren iritziz, "itxiera itxura duen espedientea" proposatu diete. Astearte honetan langileen batzarra egingo dutela iragarri du, hurrengo egunei begira "hartu beharreko erabakiei" buruz hitz egiteko.
Mikel Jauregi sailburuak inbertsio publiko-pribatuaren alde egin du Tubos Reunidosen iraupena bermatzeko
Enpresak daukan zorrarekin kezkatuta agertu da Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua. Halaber, azpimarratu du enpresaren iraupena bermatu ahal izateko zorra berregituratu egin behar dela.
Sindikatu nagusiek bertan behera utzi dute biharko deitutako tren greba
Deialdiak enpresa publiko eta pribatuetako 34.000 langileri eragiten zien, eta bertan behera geratu da, elkarrizketan zer aurrerapauso emango den zain.