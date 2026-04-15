Hithiumen inbertsioa Nafarroan gauzatzeko akordioa sinatu dute Chivitek eta enpresa txinatarrak, Pekinen

Proiektuari esker 405 milioi euro inbertitu eta 700 lanpostu inguru sortuko dira, lehen fasean, Nafarroan, eta bigarren fasean mila lanpostu ere izan daitezke. 

De izquierda a derecha, la presidenta Chivite, el presidente Sánchez y el fundador de Hithium, Jeff Wu. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/4/2026

Ezkerretik eskuinera, Chivite, Sanchez eta Jeff Wu, Hithiumen sortzailea. Argazkia: Nafarroako Gobernua

Agentziak | EITB

Nafarroako Gobernuak eta Hithium enpresa txinatarrak konpromiso-agiri bat sinatu dute gaur Pekinen, Foru Erkidegoan egingo den inbertsioa gauzatzeko bidean aurrera egiteko. 

Proiektuak Nafarroan bateriak biltegiratzeko planta bat ezartzea aurreikusten du, eta 405 milioi euroko inbertsioa egitea eta 1.000 lanpostu sortzea —lehen fasean 700 lanpostu inguru sortuko dira—.

Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidenteak azaldu duenez, oso albiste ona da Nafarroarentzat. 

Chiviteren esanetan, oraindik proiektua gauzatzeko pauso administratiboak ematea falta bada ere, aurreikusitako denborak betetzen badira, 2027ean ekoizten hastea da enpresaren asmoa. 

Bateria lantegia izango denaren kokapenaz galdetuta, Ezkirozko BSH planta aukera bat dela berretsi du Chivitek. Dena den, oraindik xehetasunak zehazteke daudela nabarmendu du. 

Bestalde, Mikel Irujo Industria kontseilariak adierazi du gaurkoa Nafarroarentzat "egun garrantzitsua", "beste mugarri" bat dela, Hithiumek bere inbertsioa Foru erkidegoan gauzatze aldera.

"Arrakasta-istorio bat" abian, Hithium Nafarroan ezarriko baita
