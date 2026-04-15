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El Gobierno de Navarra firma con la empresa china Hithium el compromiso de inversión para la instalación de una planta de baterías

El proyecto implicará una inversión de 405 millones de euros y en torno a 700 puestos de trabajo en una primera fase en la Comunidad foral, que podrían ascender al millar en una segunda fase. 

De izquierda a derecha, la presidenta Chivite, el presidente Sánchez y el fundador de Hithium, Jeff Wu. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/4/2026
De izquierda a derecha, la presidenta Chivite, el presidente Sánchez y el fundador de Hithium, Jeff Wu. Foto: Gobierno de Navarra
Euskaraz irakurri: Hithiumen inbertsioa Nafarroan gauzatzeko akordioa sinatu dute Nafarroako Gobernuak eta enpresa txinatarrak, Pekinen
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de Navarra y Hithium han firmado este miércoles el acuerdo para la instalación de una planta de baterías de esta empresa china en la Comunidad foral. El proyecto implicará una inversión de 405 millones de euros y en torno a 700 puestos de trabajo en una primera fase, que podrían ascender al millar en una segunda.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha celebrado este acuerdo con Hithium que supondrá "la materialización de 400 millones de euros de inversión y en torno a 700 puestos de trabajo" en una primera fase, que podrían ascender al millar en una segunda fase. Una "muy buena noticia para los navarros y navarras", ha expresado.

Ha precisado que "todavía tenemos pasos administrativos que dar para materializar los detalles de esta inversión". En este sentido, ha explicado que "en principio la idea de la empresa, si los tiempos y los pasos administrativos se van cumpliendo, es que pueda empezar a producir en 2027".

Sobre la ubicación de Hithium en Navarra, ha explicado que el Ejecutivo "viene trabajando desde el anuncio del cierre de BSH —en Esquíroz— en la reindustrialización de esta planta y es una de las posibilidades que se manejan", pero "todavía quedan detalles por concretar".

Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Irujo, ha afirmado que este "es un día importante" que supone "un hito más" a la hora de "afianzar el compromiso de Hithium para implantar esta planta en Navarra. "Pero es un día también para estar muy orgulloso de lo que somos, de lo que es la industria navarra, de lo que representa, porque precisamente si nos han elegido, obviamente ha sido por una labor intensa de más de tres años de contacto directo con esta empresa", ha indicado.

Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra
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