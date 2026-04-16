Sindikatuek eta Jaurlaritzak talka egin dute Tubos Reunidosen etorkizunaren inguruan, argitasun faltagatik
LAB eta ESK sindikatuek Eusko Jaurlaritzaren zeregin aktiboagoa eskatu dute, eta enplegu industrialaren defentsan irmo jardutea eta abian dauden negoziazioen gardentasun handiagoa eskatu diote. Jaurlaritzak berretsi du pilatutako zor handia dela Tubos Reunidosen arazo nagusia.
LAB eta ESK sindikatuek gogor kritikatu dute gaur, osteguna, Tubos Reunidoseko enpresa-batzordeak, Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak eta beste erakunde batzuek konpainia horren egoeraren inguruan egindako azken bilera. Izan ere, enpresak aurkeztutako enplegu-erregulazioko espedienteak 242 langileri eragiten die.
Bi sindikatuen arabera, gaurko bilera "etsigarria" eta "alferrikakoa" izan da. Salatu dutenez, zorrari, balizko inbertitzaileei edo etorkizun industrialari buruzko galdera zuzenak egin arren, erakundeek azalpen orokorrak eman dituzte eta neurriak zehaztea saihestu dute. Hala, deitoratu dute "erantzun zehatzik ezak, gardentasun eskasak eta konpromiso argirik ezak" izan direla bilera horren ardatz nagusiak.
Ildo horretatik, sindikatuek deitoratu dute, asteak itxaron ostean, bilerak ez duela balio izan "langileen etorkizuna argitzeko", ezta "inplikatutako enpresen edo administrazioen benetako asmoak" ezagutzeko ere.
Jaurlaritzak, berriz, berretsi du Tubos Reunidosen arazo nagusia pilatutako zor handia dela, 263 milioi eurokoa. Andoitz Korta Industria Sustapeneko sailburuordearen arabera, egungo egoera horrek bideraezina egiten du inbertitzaile berriak erakartzea, aurretik finantza-karga hori nabarmen murrizten ez bada.
Alde guztiak bat datoz Tubos Reunidosek industria-bazkide berriak erakarri behar dituela. Hala ere, Jaurlaritzak ziurtatu du inbertitzaile bakar bat ere ez dela aurkeztuko horren zorra konpainiaren balioaren neurriz kanpokoa den bitartean.
Jaurlaritzak uste du SEPIk planteatutako birfinantzaketa ez dela nahikoa, epeak eta interesak malgutzera mugatzen baita, eta esan du oraindik ez dela aurkitu zorra kentzeko legezko formularik.
Sindikatuek berretsi dute enplegu-erregulazioko espedienteak ez dituela enpresaren egiturazko arazoak konpontzen, eta kudeaketa txar luze bati egotzi diote arazoa. Haien ustez, irtenbidea enplegu murrizketetan kokatzeak ez dio krisiaren benetako jatorriari heltzen: zorpetzeari.
Hori dela eta, LAB eta ESK sindikatuek Jaurlaritzaren zeregin aktiboagoa eskatu dute, enplegu industrialaren defentsan irmotasun handiagoa eta martxan dauden negoziazioen gardentasun handiagoa eskatuz. Bereziki, SEPIren eta enpresa-batzordearen arteko zuzeneko bilera lortzeko bitartekari gisa jardutea eskatu dute.
