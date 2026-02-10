El 59 % de los aspirantes a ertzaina aprueban el psicotécnico, tras el cambio en la baremación

El 59 % de las personas que el sábado, 7 de febrero, realizaron las pruebas de la OPE de la Ertzaintza ha superado el primero de los exámenes que se realizaron, el psicotécnico. Por lo tanto, el 41 % restante se ha quedado fuera del proceso, salvo que en el trámite de reclamaciones logren modificar su nota y consigan un aprobado.

De cara a esta convocatoria, el Departamento de Seguridad cambió la baremación del psicotécnico. Este examen cuenta con cuatro fases (razonamiento, actitudes de reflexión, actitudes especiales y actitudes verbales). En esta ocasión se ha exigido un aprobado conjunto de todas ellas; no se ha evaluado cada una de ellas de manera individual, como ocurría en anteriores convocatorias.



Este cambio se realizó porque, en la anterior OPE, el 90 % de los aspirantes no pasó los primeros exámenes.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Gobierno que este examen psicotécnico ha sido aprobado por 1880 candidatos, de los 3188 que se presentaron.

Zupiria ha recordado que en la anterior OPE solo el 19 % de los opositores aprobó la prueba psicotécnica. Aunque el porcentaje ha subido en esta ocasión, ha señalado que el dato continúa estando por debajo de convocatorias precedentes.



Los opositores disponen ahora de tres días para reclamar si lo consideran. Una vez que concluya el período de reclamaciones de la prueba psicotécnica, se informará de los resultados del segundo examen, el de conocimientos, que también se efectuó el sábado.

Mayor afluencia de la esperada

Las pruebas de la OPE del sábado comenzaron con una hora y media de retraso por falta de espacio para todos los aspirantes. El consejero Zupiria ha pedido disculpas por ello y ha explicado que se presentaron más aspirantes de los que el Departamento había previsto.

En sus palabras, se preparó el recinto para unas 3000 personas y, finalmente, accedieron 3188. Zupiria ha aclarado que la previsión se hizo teniendo en cuanta la asistencia de anteriores convocatorias que solía ser de en torno al 73 %.

En esta ocasión, asistieron más personas inscritas y tuvieron que habilitar más mesas, sillas y exámenes. No obstante, en sus palabras, el proceso cumplió con "todas las garantías de seguridad" y en todo momento se mantuvo la cadena de custodia de los exámenes.

Esta OPE se convocó a finales de noviembre y cuenta con 150 plazas de la escala básica. De esta manera, se busca completar las 473 plazas que se ofertaron en la anterior convocatoria, que no se completaron porque el 90 % de los aspirantes suspendió el psicotécnico.