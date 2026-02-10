El 59 % de los aspirantes a ertzaina aprueban el psicotécnico, tras el cambio en la baremación
El 59 % de las personas que el sábado, 7 de febrero, realizaron las pruebas de la OPE de la Ertzaintza ha superado el primero de los exámenes que se realizaron, el psicotécnico. Por lo tanto, el 41 % restante se ha quedado fuera del proceso, salvo que en el trámite de reclamaciones logren modificar su nota y consigan un aprobado.
De cara a esta convocatoria, el Departamento de Seguridad cambió la baremación del psicotécnico. Este examen cuenta con cuatro fases (razonamiento, actitudes de reflexión, actitudes especiales y actitudes verbales). En esta ocasión se ha exigido un aprobado conjunto de todas ellas; no se ha evaluado cada una de ellas de manera individual, como ocurría en anteriores convocatorias.
Este cambio se realizó porque, en la anterior OPE, el 90 % de los aspirantes no pasó los primeros exámenes.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Gobierno que este examen psicotécnico ha sido aprobado por 1880 candidatos, de los 3188 que se presentaron.
Zupiria ha recordado que en la anterior OPE solo el 19 % de los opositores aprobó la prueba psicotécnica. Aunque el porcentaje ha subido en esta ocasión, ha señalado que el dato continúa estando por debajo de convocatorias precedentes.
Los opositores disponen ahora de tres días para reclamar si lo consideran. Una vez que concluya el período de reclamaciones de la prueba psicotécnica, se informará de los resultados del segundo examen, el de conocimientos, que también se efectuó el sábado.
Mayor afluencia de la esperada
Las pruebas de la OPE del sábado comenzaron con una hora y media de retraso por falta de espacio para todos los aspirantes. El consejero Zupiria ha pedido disculpas por ello y ha explicado que se presentaron más aspirantes de los que el Departamento había previsto.
En sus palabras, se preparó el recinto para unas 3000 personas y, finalmente, accedieron 3188. Zupiria ha aclarado que la previsión se hizo teniendo en cuanta la asistencia de anteriores convocatorias que solía ser de en torno al 73 %.
En esta ocasión, asistieron más personas inscritas y tuvieron que habilitar más mesas, sillas y exámenes. No obstante, en sus palabras, el proceso cumplió con "todas las garantías de seguridad" y en todo momento se mantuvo la cadena de custodia de los exámenes.
Esta OPE se convocó a finales de noviembre y cuenta con 150 plazas de la escala básica. De esta manera, se busca completar las 473 plazas que se ofertaron en la anterior convocatoria, que no se completaron porque el 90 % de los aspirantes suspendió el psicotécnico.
Te puede interesar
ELA acusa al Gobierno de Navarra de guardar "silencio" ante los incumplimientos de Volkswagen
Según el sindicato, la Inspección de Trabajo detectó 146 contratos eventuales en fraude de ley en Volkswagen Navarra y ha obligado a la empresa a hacer 93 contratos indefinidos, algo que de momento no se ha cumplido.
El comité de Tubos Reunidos de Amurrio descarta una huelga indefinida y acuerda un calendario de movilizaciones
La plantilla se ha reunido este martes para decidir cómo actuar frente a los 301 despidos anunciados por la empresa.
Sindicatos denuncian un "récord" de 84 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025
Mientras que los sindicatos han registrado 80 muertes entre la CAV y Navarra, Osalan (hasta noviembre) ha contabilizado 42, debido a la diferencia en los criterios. El registro del Gobierno Vasco no incluye principalmente muertes de transportistas, muertes no traumáticas, o las producidas 'in itinere', según los sindicatos.
El lehendakari Pradales pide a todos los agentes "remar en la misma dirección" para ayudar a Tubos Reunidos
Tras calificar a Tubos Reunidos de empresa de "referencia" en un sector clave como es la descarbonización de la economía y la transición energética, el lehendakari Imanol Pradales ha subrayado que se necesita "seguir contando con una empresa así en el futuro". "Todos debemos subirnos al mismo bote: Dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones", ha añadido.
Un juez de Vitoria abre juicio oral por las filtraciones de la OPE de Osakidetza
Se sentarán en el banquillo dos personas vinculadas con el examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora celebrado el 20 de mayo de 2018.
"A pesar de los aranceles, ha sido un buen año para la máquina herramienta"
Xabier Ortueta, director de AFM Cluster, ha señalado que "este año, EE. UU. ha sido nuestro primer mercado en cuanto a pedidos. El 22 % de los pedidos los hemos recibido de allí ". "La situación es difícil de gestionar, pero nos hemos manejado bien porque tienen mucha necesidad de máquina herramienta", ha añadido Ortueta.
Cebek cree que una huelga indefinida "no es la solución" y sería "la puntilla" para Tubos Reunidos
Guillermo Buces, presidente de Cebek, ha recordado que desde la patronal vizcaína ya advirtieron de que esta empresa tiene "una parte muy alta de su producción enfocada al mercado americano, alrededor de un 45 % o un 50 %" y que "si ese mercado, por la implantación de un arancel del 50 %, de repente te desaparece, tienes un problema muy serio que pone en solfa tu propia viabilidad".
ELA y LAB convocan una huelga en los comedores de las escuelas públicas de la CAV los días 24, 25 y 26 de febrero
Ambos sindicatos convocan sendas huelgas y denuncian el bloqueo de la negociación colectiva, el impago de subidas salariales ya pactadas y la falta de avances en ratios, funciones y jornadas laborales, una situación que consideran insostenible y que afecta a la calidad del servicio.
La plantilla de Tubos Reunidos celebra esta tarde una asamblea para decidir los próximos pasos contra el ERE
Por la mañana se reunirá el comité de empresa para preparar la asamblea de trabajadores, después de que la dirección de Tubos Reunidos haya planteado un ERE para despedir a 301 de sus 1400 trabajadores de sus plantas de Amurrio y del Valle de Trápaga, y la intención de paralizar la acería de Amurrio.