Ertzain izateko hautagaien % 59k gainditu du psikoteknikoa, baremazioa aldatu ondoren
Zupiria sailburuak berretsi du kopuruak aurreko deialdietan baino txikiagoa izaten jarraitzen duela. Halaber, barkamena eskatu du joan den larunbateko proben hasieran izandako atzerapenagatik, eta prozesuak "segurtasun berme guztiak" bete zituela ziurtatu du.
Larunbatean, otsailaren 7an, Ertzaintzaren EPEko probak egin zituzten pertsonen % 59k gainditu du azterketetako lehena, psikoteknikoa. Ondorioz, gainerako % 41 prozesutik kanpo geratu da, erreklamazioen izapidean nota aldatzea eta gainditzea lortu ezean.
Deialdi horri begira, Segurtasun Sailak psikoteknikoaren baremazioa aldatu zuen. Azterketa horrek lau fase ditu (arrazoibidea, hausnarketarako jarrerak, jarrera bereziak eta hitzezko jarrerak). Oraingoan, proba guztien emaitzak bateratuta lortu behar zen gainditzea; ez bakoitza bere aldetik gainditzea aurreko deialdietan bezala. Aldaketa egin zen aurreko LEPan hautagaien % 90ek kale egin zutelako proba horietan.
Bingen Zupiria Segurtasuneko sailburuak Gobernu Kontseiluaren ondorengo prentsaurrekoan azaldu duenez, 1880 hautagaik gainditu dute azterketa psikoteknikoa, aurkeztu diren 3188 hautagaietatik.
Zupiriak gogorarazi du aurreko LEPan oposiziogileen % 19k bakarrik gainditu zuela proba psikoteknikoa. Oraingo honetan ehunekoak gora egin badu ere, datua aurretik egindako deialdien azpitik dagoela adierazi du.
Oposiziogileek hiru egun dituzte erreklamatzeko, hala nahi izanez gero. Proba psikoteknikoaren erreklamazio-aldia amaitu ondoren, larunbatean egindako bigarren azterketaren -ezagutzei buruzkoa- emaitzen berri emango da.
Espero baino jende gehiago
Larunbateko EPEko probak ordu eta erdiko atzerapenarekin hasi ziren, hautagai guztientzat lekurik ez zegoelako. Zupiria sailburuak barkamena eskatu du horregatik, eta Segurtasun Sailak aurreikusi baino hautagai gehiago aurkeztu zirela azaldu du.
Bere hitzetan, 3.000 lagunentzako esparrua prestatu zen eta, azkenean, 3188 azaldu ziren azterketak egitera. Zupiriak argitu duenez, aurreko deialdietan izena emandakoen % 73 inguru bertaratu ziren eta aurreikuspen horrekin egin zituzten prestaketak. Oraingo honetan, mahai, aulki eta azterketa gehiago prestatu behar izan zituzten azken unean. Hala ere, sailburuaren hitzetan, prozesuak "segurtasun berme guztiak" bete zituen, eta azterketen zaintza-kateari eutsi zitzaion une oro.
EPE hau azaroaren amaieran deitu zen eta oinarrizko eskalako 150 plaza eskaintzen dirau. Horrela, aurreko deialdian eskaini ziren 473 plazak osatu nahi dira; izan ere, ez ziren guztiak banatu hautagaien % 90ek psikoteknikoan huts egin zutelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Amurrioko Tubos Reunidoseko batzordeak greba mugagabea baztertu eta mobilizazioen egutegi bat adostu du
Langileek bilera egin dute astearte honetan, enpresak iragarritako 301 kaleratzeei aurre nola egin erabakitzeko.
Sindikatuek salatu dute iaz Hego Euskal Herrian 84 lan heriotza jazo zirela
Osalanek, berriz, heriotza 42 zenbatu ditu azarora arte. Sindikatuen arabera, Eusko Jaurlaritzaren zenbaketak ez ditu garraiolarien heriotzak, heriotza ez-traumatikoak edo 'in itinere' gertatzen direnak kontuan hartzen.
Pradales lehendakariak "norabide berean arraun egiteko" eskatu die eragile guztiei, Tubos Reunidosi laguntzeko
Imanol Pradales lehendakariak Tubos Reunidos "erreferentziazko" enpresatzat jo du, besteak beste, ekonomiaren deskarbonizazioan eta trantsizio energetikoan giltzarri baita, eta azpimarratu du etorkizunean ere hala izaten jarraitu behar duela. "Egoerari aurre egiteko, denok norabide berean arraun egin behar dugu: zuzendaritza, langileak, hornitzaileak, hartzekodunak eta erakundeak", gaineratu du.
Osakidetzako LEPen filtrazioengatik ahozko epaiketa egitea agindu du Gasteizko epaile batek
2018ko maiatzaren 20an egin zen Kirurgia Plastiko, Estetiko eta Konpontzaileen espezialitateko azterketarekin lotutako bi pertsona eseriko dira akusatuen aulkian.
"Muga-zergak gorabehera, urte ona izan da makina-erremintarentzat"
Xabier Ortueta AFM clusterraren zuzendariak adierazi duenez, "aurten, eskarietan, AEB gure lehen merkatua izan da. Eskarien % 22 handik jaso ditugu". "Egoera kudeatzako zaila da, baina ondo manejatu gara makina-erremintaren behar handia dutelako", gaineratu du Ortuetak.
Cebeken ustez, greba mugagabea "ez da irtenbidea" eta Tubos Reunidosen "akabua" izango litzateke
Cebeken presidente Guillermo Bucesek gogorarazi duenez, Bizkaiko patronalak ohartarazi zuen TRk "bere ekoizpenaren zati oso handi bat Amerikako merkatura bideratuta" duela, "% 45 edo % 50 inguru", eta "merkatu hori, % 50eko muga-zerga ezartzeagatik, bat-batean desagertzen bazaizu, lantegien bideragarritasuna kolokan jartzeko moduko arazo bat duzu".
Tubos Reunidoseko langileek batzarra egingo dute arratsaldean, hurrengo zer pauso eman erabakitzeko
Goizean langileen batzordea osatzen duten ordezkariek bilera egingo dute, arratsaldeko batzarra prestatzeko. Zuzendaritzak 301 langile kaleratzeko (274 Amurrion eta 27 Trapagaranen) eta Amurrioko altzairutegia ixteko asmoa agertu die langileei.
ELAk eta LABek greba deitu dute otsailaren 24, 25 eta 26rako EAEko ikastetxe publikoetako jantokietan
Bi sindikatuek greba deialdi ezberdinak antolatu dituzte. Salatu dutenez, negoziazio kolektiboa blokeatuta dago, dagoeneko indarrean beharko luketen soldata-igoerak ez dira ordaindu eta ez da aurrerapausorik eman ratioetan, funtzioetan eta lanaldietan. Egoera hori jasanezina da, sindikatuen ustez, eta zerbitzuaren kalitateari kalte egiten dio.
Trenbideen sektorean gutxiengoa duten sindikatuek grebari eutsi diote eta gutxieneko zerbitzuak ematen ari dira
CGT, SF-Intersindical eta Alferro sindikatuek asteazkenera arte eutsi diote grebari. Semaf, CCOO eta UGT sindikatu nagusiek, bere aldetik, greba deialdia bertan behera utzi dute, Garraio Ministerioarekin segurtasunean inbertsio handiak egiteko akordioa sinatu baitute.