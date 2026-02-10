Ertzaintzaren LEP

Ertzain izateko hautagaien % 59k gainditu du psikoteknikoa, baremazioa aldatu ondoren

Zupiria sailburuak berretsi du kopuruak aurreko deialdietan baino txikiagoa izaten jarraitzen duela. Halaber, barkamena eskatu du joan den larunbateko proben hasieran izandako atzerapenagatik, eta prozesuak "segurtasun berme guztiak" bete zituela ziurtatu du.

BARAKALDO (BIKZAIA), 07/02/2026.- Vista general de la primera prueba de la OPE de la 35ª promoción de la Ertzaintza, este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). EFE/Javier Zorrilla

LEPko probak BECen. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Larunbatean, otsailaren 7an, Ertzaintzaren EPEko probak egin zituzten pertsonen % 59k gainditu du azterketetako lehena, psikoteknikoa. Ondorioz, gainerako % 41 prozesutik kanpo geratu da, erreklamazioen izapidean nota aldatzea eta gainditzea lortu ezean.

Deialdi horri begira, Segurtasun Sailak psikoteknikoaren baremazioa aldatu zuen. Azterketa horrek lau fase ditu (arrazoibidea, hausnarketarako jarrerak, jarrera bereziak eta hitzezko jarrerak). Oraingoan, proba guztien emaitzak bateratuta lortu behar zen gainditzea; ez bakoitza bere aldetik gainditzea aurreko deialdietan bezala. Aldaketa egin zen aurreko LEPan hautagaien % 90ek kale egin zutelako proba horietan.

Bingen Zupiria Segurtasuneko sailburuak Gobernu Kontseiluaren ondorengo prentsaurrekoan azaldu duenez, 1880 hautagaik gainditu dute azterketa psikoteknikoa, aurkeztu diren 3188 hautagaietatik.

Zupiriak gogorarazi du aurreko LEPan oposiziogileen % 19k bakarrik gainditu zuela proba psikoteknikoa. Oraingo honetan ehunekoak gora egin badu ere, datua aurretik egindako deialdien azpitik dagoela adierazi du.

Oposiziogileek hiru egun dituzte erreklamatzeko, hala nahi izanez gero. Proba psikoteknikoaren erreklamazio-aldia amaitu ondoren, larunbatean egindako bigarren azterketaren -ezagutzei buruzkoa- emaitzen berri emango da.

Espero baino jende gehiago

Larunbateko EPEko probak ordu eta erdiko atzerapenarekin hasi ziren, hautagai guztientzat lekurik ez zegoelako. Zupiria sailburuak barkamena eskatu du horregatik, eta Segurtasun Sailak aurreikusi baino hautagai gehiago aurkeztu zirela azaldu du.

Bere hitzetan, 3.000 lagunentzako esparrua prestatu zen eta, azkenean, 3188 azaldu ziren azterketak egitera. Zupiriak argitu duenez, aurreko deialdietan izena emandakoen % 73 inguru bertaratu ziren eta aurreikuspen horrekin egin zituzten prestaketak. Oraingo honetan, mahai, aulki eta azterketa gehiago prestatu behar izan zituzten azken unean. Hala ere, sailburuaren hitzetan, prozesuak "segurtasun berme guztiak" bete zituen, eta azterketen zaintza-kateari eutsi zitzaion une oro.

EPE hau azaroaren amaieran deitu zen eta oinarrizko eskalako 150 plaza eskaintzen dirau. Horrela, aurreko deialdian eskaini ziren 473 plazak osatu nahi dira; izan ere, ez ziren guztiak banatu hautagaien % 90ek psikoteknikoan huts egin zutelako.

Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Ekonomia

