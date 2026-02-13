Será noticia: Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas, viernes flaco de Carnaval y día de la radio
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 13 de febrero de 2026:
- Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas: Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reúnen a partir de las 09:00 horas en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos (274 en Amurrio y 27 en el Valle de Trápaga).
- Viernes flaco de Carnaval: Varias localidades de Euskal Herria celebran el Carnaval. Por ejemplo, hoy será día de celebración en los centros escolares y se llenarán de color, ambiente festivo y sobre todo de disfraces.
- Día de la radio: El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, y las radios de EITB recordarán este hito durante su programación.
Los usuarios de Kutxabank no podrán sacar dinero en sus cajeros ni pagar con Bizum este sábado
Durante la parada técnica, que se prolongará entre 12 y 18 horas, los clientes podrán pagar con las tarjetas en comercios físicos y online; utilizar los servicios de pago móvil (Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay); sacar dinero a débito con tarjeta en cajeros de cualquier otro banco, sin comisión.
Los precios se moderan en Euskadi y bajan seis décimas en enero
El índice interanual se colocó en el 2,6 % en Álava y en Bizkaia, y en el 1,7 % en Gipuzkoa. En Navarra se situó en el 2,2 %.
La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio afronta una jornada de huelga de 24 horas coincidiendo con la reunión del comité con las instituciones vascas
Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa
Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
Ramiro González: “Vamos a echar el resto para solucionar la situación de Tubos Reunidos”
El diputado general de Álava, Ramiro González, asegura que la Diputación está “absolutamente implicada” en la solución a la situación de Tubos Reunidos, y ha explicado que ha pedido a la SEPI que se implique y participe en una reestructuración de la deuda.
La plantilla de la incineradora de Zubieta anuncia movilizaciones en defensa de un nuevo convenio
Según han denunciado los trabajadores, "los reiterados intentos de negociar un convenio de empresa que proteja nuestra salud han sido rechazados y despreciados por la empresa".
Las diputaciones forales recaudaron el año pasado 20 324 millones de euros, 231 millones más que lo previsto en octubre
El IRPF crece por encima de la media de los años previos (+14,2 %), aunque el Impuesto sobre Sociedades sufre un descenso del 17,3 %.
Volkswagen Navarra convertirá en fijos a 93 temporales, descartando un ERE
La dirección ha firmado con UGT y CCOO un acuerdo con el objetivo de cumplir el programa productivo de 2026, en el que se prevé fabricar 262.217 vehículos.
Convocan cinco jornadas de huelga en la planta de Tubos Reunidos de Trapaga
Las jornadas de paro coincidirán con las mesas de negociación planteadas por la empresa y se celebrarán los días 17, 23 y 26 de febrero, así como el 4 y 9 de marzo.