Será noticia: Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas, viernes flaco de Carnaval y día de la radio

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Planta de Tubos Reunidos en Amurrio. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin, ostiral mehe eguna eta irratiaren mundu eguna
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 13 de febrero de 2026:

Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas: Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reúnen a partir de las 09:00 horas en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos (274 en Amurrio y 27 en el Valle de Trápaga). 

Viernes flaco de Carnaval: Varias localidades de Euskal Herria celebran el Carnaval. Por ejemplo, hoy será día de celebración en los centros escolares y se llenarán de color, ambiente festivo y sobre todo de disfraces.

Día de la radio: El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, y las radios de EITB recordarán este hito durante su programación. 

GRAFCAV9548. AMURRIO (ALAVA), 06/02/2026.- Dos trabajadores salen de la empresa, donde el comité de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio ha pedido la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la empresa y no descarta más huelgas -están convocadas el lunes y viernes de la próxima semana-. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio afronta una jornada de huelga de 24 horas coincidiendo con la reunión del comité con las instituciones vascas

Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reúnen a partir de las 09:00 horas en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos.
Etxanobe y Mendoza han comparecido ante los medios de comunicación tras el CVFP REMITIDA / HANDOUT por MIGUEL CALVO ALEJO-IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/2/2026
Etxanobe y Mendoza rechazan entrar en una "guerra territorial" sobre la sede de Ayesa

Las diputadas generales de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y Gipuzkoa, Eider Mendoza, han rechazado entrar en una "guerra" de "territorialidades" en torno a cuál de ambos territorios debería albergar la sede de la división digital de Ayesa, ya que eso iría contra la "filosofía" de la operación de compra de la compañía, sobre la que han destacado que va a ser positiva para toda Euskadi.
