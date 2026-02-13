Será noticia: Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas, viernes flaco de Carnaval y día de la radio

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 13 de febrero de 2026:

- Reunión de los comités de Tubos Reunidos con las instituciones vascas: Los comités de empresa de Tubos Reunidos de Amurrio y Valle de Trápaga se reúnen a partir de las 09:00 horas en Lakua con responsables de Gobierno Vasco y la Diputación de Álava para pedir su implicación en la búsqueda de una solución a la actual situación de la compañía tras el anuncio de 301 despidos (274 en Amurrio y 27 en el Valle de Trápaga).

- Viernes flaco de Carnaval: Varias localidades de Euskal Herria celebran el Carnaval. Por ejemplo, hoy será día de celebración en los centros escolares y se llenarán de color, ambiente festivo y sobre todo de disfraces.

- Día de la radio: El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, y las radios de EITB recordarán este hito durante su programación.