Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin, ostiral mehe eguna eta irratiaren mundu eguna
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin: Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bilduko dira, 09:00etatik aurrera, Lakuan. Hori dela eta, Lakua atarian kontzentrazioa egingo dute. Zuzendaritzak 301 langile kaleratzeko (274 Amurrion eta 27 Trapagaranen) asmoa iragarri ostean, bi erakunde horien inplikazioa eskatuko dute langileek.
- Ostiral mehe eguna: Inauteriak ospatzen ari dira Euskal Herriko hainbat txokotan. Gaur ostiral mehe eguna da eta ume asko mozorrotuta joango dira gaur hezkuntza zentroetara.
- Irratiaren mundu eguna: EITBko irratiek egun osoko programazioan gogoan izango dute gaur ospatzen den Irratiaren Nazioarteko Eguna.
Zure interesekoa izan daiteke
Prezioak moteldu egin dira Euskadin eta sei hamarren jaitsi dira urtarrilean
Urte arteko indizea % 2,6an kokatu zen Araban eta Bizkaian, eta % 1,7an Gipuzkoan. Nafarroan % 2,2koa izan zen.
Tubos Reunidoseko Amurrioko langileek 24 orduko greba dute gaur, enpresa batzordeak euskal erakundeekin bilera egingo duten egunean
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bilduko dira, 09:00etatik aurrera, Lakuan. Hori dela eta, Lakua atarian kontzentrazioa egingo dute.
Etxanobek eta Mendozak uko egin diote Ayesaren egoitzaren gainean "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari
Bizkaiko ahaldun nagusi Elixabete Etxanobek eta Gipuzkoako ahaldun nagusi Eider Mendozak uko egin diote "lurraldeen arteko borroka" batean sartzeari, bi lurraldeetatik Ayesaren dibisio digitalaren egoitza zein izan beharko litzatekeen erabakitzeko. Izan ere, hori konpainiaren erosketa eragiketaren "filosofiaren" aurka joango litzateke.
Zubietako erraustegiko langileek mobilizazioak iragarri dituzte hitzarmen berri baten alde
Salatu dutenez, "langileen osasuna babestuko duen hitzarmena" negozitzeko hainbat saiakera egin dituzte, bana "enpresaren ezezkoa besterik ez" dute jaso.
Ramiro Gonzalez: "Ahal dugun guztia egingo dugu Tubos Reunidosen egoera konpontzeko"
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak esan du Aldundia "erabat inplikatuta" dagoela Tubos Reunidosen egoeraren konponbidean, eta azaldu du SEPIri eskatu diola zorraren berregituraketan inplikatzeko eta parte hartzeko.
Foru aldundiek 20.324 milioi euro bildu zituzten iaz, urrian aurreikusitakoa baino 231 milioi gehiago
PFEZa aurreko urteetako batez bestekoaren gainetik hazi da (+% 14,2), baina Sozietateen gaineko Zergak % 17,3ko jaitsiera izan du.
93 langile finko egingo ditu Nafarroako Volkswagenek, eta lan-erregulazioko espedientea baztertu du
Zuzendaritzak akordioa sinatu du UGTrekin eta CCOOrekin 2026ko produkzio-programa betetzeko. Aurten 262.217 ibilgailu egingo dituztela aurreikusten dute.
Tubos Reunidoseko langileen batzordeak iragarri du lanuzte gehiago egingo dituztela otsail eta martxoan
Enpresak proposatutako negoziazio mahaiekin bat egingo dute lanuzteek: otsailaren 17an, 23an eta 26an eta martxoaren 4an eta 9an. Oraingoan, Trapagarango lantegiak ere bat egingo du mobilizazioekin.
Israeli altzairua saldu diola eta Sidenorren egindako erregistroa baliogabetzea eskatu du Fiskaltzak
Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.