Albiste izango dira: Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin, ostiral mehe eguna eta irratiaren mundu eguna

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MURRIO (ÁLAVA), 09/02/2026.- Piquetes de trabajadores concentrados en el acceso a la fábrica de Tubos Reunidos en la localidad alavesa de Murrio, este lunes, tras el inicio anoche de una huelga convocada a la espera de conocer el número de afectados por el ERE. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Tubos Reunidosen lantegia, Amurrion. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko otsailaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Tubos Reunidoseko lan batzordeen bilera euskal erakundeekin: Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegietako enpresa batzordeak Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bilduko dira, 09:00etatik aurrera, Lakuan. Hori dela eta, Lakua atarian kontzentrazioa egingo dute. Zuzendaritzak 301 langile kaleratzeko (274 Amurrion eta 27 Trapagaranen) asmoa iragarri ostean, bi erakunde horien inplikazioa eskatuko dute langileek. 

- Ostiral mehe eguna: Inauteriak ospatzen ari dira Euskal Herriko hainbat txokotan. Gaur ostiral mehe eguna da eta ume asko mozorrotuta joango dira gaur hezkuntza zentroetara.  

- Irratiaren mundu eguna: EITBko irratiek egun osoko programazioan gogoan izango dute gaur ospatzen den Irratiaren Nazioarteko Eguna. 

Fiskaltzak Auzitegi Nazionaleko magistratuaren ikerketaren norabidea kritikatu du, gizateriaren aurkako delituak Ministerio Fiskalak edo "tratu bidegabea" jaso duen norbaitek salatuta baino ezin dira jazarri, eta uste du elkarte salatzaileak ez duela baldintza hori betetzen (herri-akusazioa da, eta ez partikularra). Hortik ondorioztatzen da, Fiskalaren ustez, "egindako guztia erabat deuseza da, genozidio, gizateriaren aurkako eta gatazka armatuaren kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delitu horri dagokionez", eta ikerketa kontrabando-delitura mugatu beharko litzatekeela iritzi dio.

