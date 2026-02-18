Decenas de agentes sociales se suman a la huelga general del 17 de marzo por un SMI propio
Alrededor de medio centenar de agentes y movimientos sociales han anunciado su adhesión a la huelga general del 17 de marzo convocada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un salario mínimo propio de 1500 euros para Euskal Herria.
En una rueda de prensa celebrada en el centro municipal La Bolsa, representantes de dos de los colectivos convocantes han dado lectura a un manifiesto de apoyo a la huelga en nombre de todos. En el texto subrayan que no son "tiempos fáciles" para la clase trabajadores y los sectores populares y aparece constantemente "la palabra 'crisis': económica, política, social, ecológica, de cuidados" porque, a su juicio, el sistema capitalista "patriarcal, ecocida y racista" ha puesto "el mundo del revés, propagando tendencias autoritarias y fascistas, provocando guerras imperialistas y profundizando en la pobreza y la precariedad".
En este sentido, han denunciado que "el poder se concentra en cada vez menos manos" y una parte creciente de la clase trabajadora" se ve desplazada a los márgenes". "Las mujeres, las personas migradas, racializadas, las personas con diversidad funcional, la juventud o las personas sexo-género disidentes estamos en el punto de mira de la ofensiva del capital", ha remarcado.
Según han advertido, Euskal Herria "no es ajena a estas realidades" y la patronal y quienes ostentan el poder político "actúan de la mano para bloquear cualquier medida que busque distribuir la riqueza de forma justa."
Tras recordar también su lucha por los derechos "para todas las personas", por una transición ecosocial "justa", por el derecho a decidir del pueblo vasco y por "unas pensiones dignas y su equiparación con el SMI y no con el umbral de la pobreza", han reivindicado que "otro mundo es posible y necesario".
Según han indicado, aunque son diversos y no coinciden en todo, comparten una idea fundamental, que es la de "contar con un salario mínimo propio en Euskal Herria" porque "es una reivindicación que beneficia a todas las personas que trabajan y viven aquí". "Lo decimos alto y claro: vamos a ganar esta lucha. El 17 de marzo hacemos un llamamiento a pararlo todo. Llamamos a desnormalizar todos los trabajos", han asegurado.
En su comparecencia, han mostrado su convicción de que la lucha merece la pena y de que lo pueden lograr, por lo que el 17 de marzo reclamarán un salario mínimo, de 1500 euros, que "se decida aquí".
Entre los movimientos sociales firmantes se encuentran Herriko Bilgune Feminista, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua, Ernai, Kakitzat, Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba, SOS Aiaraldea, Gure Esku, OPA Herri Plataformak o Saretxe Etxebizitza Sindikatua.
