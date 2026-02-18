GREBA OROKORRA
Dozenaka gizarte eragilek bat egin dute martxoaren 17an gutxieneko soldata propioaren alde egingo den grebarekin 

"Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa izatea bertan lan egiten dugun eta bizi garen pertsona guztientzako onura dakarren aldarrikapena da", esan dute, Bilbon egin duten agerraldian. 

martxoak 17 greba eragileak
Dozenaka gizarte eragilek bat egin dute martxoaren 17an lanbide arteko gutxieneko soldata propioa eskatzeko egingo den greba orokorrarekin. Oraingoz, 50 bat gizarte eragilek eta mugimenduk plazaratu dute atxikimendua ELAk, LABek, Steilasek, Etxaldek eta Hiruk deituriko protestarekin, 1.500 euroko gutxieneko soldata aldarrikatzeko Euskal Herrirako

Bilboko egindako agerraldian, bi eragilek manifestua irakurri dute, kolektibo guztien izenean. Azpimarratu dutenez, "sistema patriarkal, ekozida eta arrazistak" mundua "hankaz gora" jarri du, eta "ez dira garai errazak langile eta herri sektoreontzat". "Aberatsak aberatsago, boterea geroz eta esku gutxiagotan eta langile sektore geroz eta gehiago bazterrean", salatu dute. 

Ohartarazi dute Euskal Herria ez dagoela "errealitate horretatik salbu", patronala eta agintari politikoak "eskutik helduta" doazelako, "aberastasuna modu justuan banatzeko edozein neurri blokeatzeko".  "Horixe da gutxieneko soldatarekin ere gertatzen ari dena: bertan bizi garenon oinarrizko beharrak asetzeko diru sarrera nahikoa izatea ekin nahi dute, eta dagoeneko pairatzen ditugun arrakala sozialetan sakondu. Aldarrikapen zilegi, justu eta egingarri bati bide guztiak itxi dizkiete", erantsi dute. 

Ziur daude Euskal Herrian gutxieneko soldata propioa izatea bertan lan egiten duten eta bizi diren pertsona guztientzako "onura dakarren aldarrikapena" dela. Horregatik, grebarekin bat egiteaz gain, konpromisoa hartu dute aldarrikapen honen aldeko "pedagogia eta politizazio lana" egiteko herri eta auzoetan. 

"Argi eta garbi diogu: borroka hau irabaztera goaz. Martxoaren 17an dena gelditzeko deialdia egiten dugu. Sinetsita gaude borrokak merezi duela eta lortu dezakegula", amaitu dute. 

Sinatzaileen artean daude Herriko Bilgune Feminista, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua, Ernai, Kakitzat, Ongi Etorri Errefuxiatuak Araba, SOS Aiaraldea, Gure 

