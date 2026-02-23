Justicia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jainaga (Sidenor): "Hasta hace seis meses creía en la Justicia"

justizia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jainaga (Sidenor): "Duela sei hilabete arte Justizian sinesten nuen"
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha asegurado que aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y contra otros dos directivos de la compañía por la venta de acero a Israel y ha destacado que, hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que esta "perseguía a los delincuentes hasta el final", pero que la "gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente".

Economía

Te puede interesar

MANIFESTAZIOA BILBO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los pensionistas vascos rechazan ser moneda de cambio: "Que no jueguen con las pensiones"

Convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), miles de personas han asistido a las manifestaciones convocadas en Bilbao y San Sebastián. El colectivo ha reiterado su demanda de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de que especialmente las pensionistas mujeres puedan "vivir con dignidad y llegar a fin de mes".
Mercosur protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cientos de personas rechazan en Vitoria el acuerdo con Mercosur

Cientos de personas, acompañadas de tractores, se han manifestado este sábado en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a favor de la soberanía alimentaria. Este acuerdo, han advertido, pone en peligro la salud y seguridad alimentaria ya que abriría "todavía más las puertas a multinacionales que utilizan todo tipo de pesticidas, transgénicos y hormonas perjudiciales para la salud" que están prohibidos en Europa.

Cargar más
Publicidad
X