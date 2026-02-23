Conflicto laboral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

LAB, ELA, CC. OO. y UGT convocan una huelga de martes a jueves por unas condiciones laborales dignas en los comedores escolares

Las centrales sindicales denuncian el bloqueo del convenio colectivo y la falta de voluntad del Gobierno Vasco para modificar la normativa.
Foto: LAB
Euskaraz irakurri: LAB, ELA, CCOO eta UGT sindikatuek greba deitu dute asteartetik ostegunera, eskola-jantokietako lan-baldintza duinen alde
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los sindicatos LAB, ELA, CC. OO. y UGT han hecho un llamamiento a la huelga de martes a jueves, 24, 25 y 26 de febrero, en defensa de unas condiciones laborales "dignas" para las trabajadoras de comedores escolares de la Comunidad Autónoma Vasca.

Según ha informado LAB en un comunicado, la convocatoria responde al bloqueo del convenio colectivo, a la "negativa" de las empresas a aplicar las subidas salariales ya pactadas y a la "falta de voluntad" del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para modificar la actual normativa de comedores escolares, donde se regulan las ratios, las funciones y las jornadas laborales.

Las centrales sindicales han denunciado los servicios mínimos "impuestos" por el consejero de Trabajo, Mikel Torres, y que consideran "abusivos", así como la actitud de las empresas, que han remitido comunicaciones a las trabajadoras con el objetivo de desmovilizar a un sector que, aseguran, está preparado para la lucha.

Bajo el lema "Jangeletan: Lan baldintzak duindu! Hitzarmena orain." (Comedores escolares: ¡condiciones laborales dignas! Convenio ahora) LAB, ELA, CC. OO. y UGT han organizado movilizaciones que arrancarán este martes con una manifestación que tendrá lugar en Bilbao, a las 12:00 horas y finalizará frente a la sede del Gobierno Vasco.

El miércoles 25 de febrero tendrán lugar concentraciones a partir de las 12:00 horas en las delegaciones de Educación del Gobierno Vasco en los tres territorios.

Por último, el jueves, las centrales sindicales han convocado una concentración "masiva", también a mediodía frente al Gobierno Vasco en Bilbao.

Los sindicatos han subrayado que estas movilizaciones no son únicamente una reivindicación laboral, sino también una defensa de la calidad del servicio público de comedor escolar, por lo que han hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad para que participen en las protestas.

Sindicatos Conflictos laborales Sindicato LAB Sindicato Ela CCOO UGT Economía

Te puede interesar

justizia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jainaga (Sidenor): "Hasta hace seis meses creía en la Justicia"

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha asegurado que aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y contra otros dos directivos de la compañía por la venta de acero a Israel y ha destacado que, hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que esta "perseguía a los delincuentes hasta el final", pero que la "gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente".
MANIFESTAZIOA BILBO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los pensionistas vascos rechazan ser moneda de cambio: "Que no jueguen con las pensiones"

Convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), miles de personas han asistido a las manifestaciones convocadas en Bilbao y San Sebastián. El colectivo ha reiterado su demanda de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de que especialmente las pensionistas mujeres puedan "vivir con dignidad y llegar a fin de mes".
Mercosur protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cientos de personas rechazan en Vitoria el acuerdo con Mercosur

Cientos de personas, acompañadas de tractores, se han manifestado este sábado en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a favor de la soberanía alimentaria. Este acuerdo, han advertido, pone en peligro la salud y seguridad alimentaria ya que abriría "todavía más las puertas a multinacionales que utilizan todo tipo de pesticidas, transgénicos y hormonas perjudiciales para la salud" que están prohibidos en Europa.

Cargar más
Publicidad
X