LAB, ELA, CC. OO. y UGT convocan una huelga de martes a jueves por unas condiciones laborales dignas en los comedores escolares

Los sindicatos LAB, ELA, CC. OO. y UGT han hecho un llamamiento a la huelga de martes a jueves, 24, 25 y 26 de febrero, en defensa de unas condiciones laborales "dignas" para las trabajadoras de comedores escolares de la Comunidad Autónoma Vasca.

Según ha informado LAB en un comunicado, la convocatoria responde al bloqueo del convenio colectivo, a la "negativa" de las empresas a aplicar las subidas salariales ya pactadas y a la "falta de voluntad" del Departamento de Educación del Gobierno Vasco para modificar la actual normativa de comedores escolares, donde se regulan las ratios, las funciones y las jornadas laborales.

Las centrales sindicales han denunciado los servicios mínimos "impuestos" por el consejero de Trabajo, Mikel Torres, y que consideran "abusivos", así como la actitud de las empresas, que han remitido comunicaciones a las trabajadoras con el objetivo de desmovilizar a un sector que, aseguran, está preparado para la lucha.

Bajo el lema "Jangeletan: Lan baldintzak duindu! Hitzarmena orain." (Comedores escolares: ¡condiciones laborales dignas! Convenio ahora) LAB, ELA, CC. OO. y UGT han organizado movilizaciones que arrancarán este martes con una manifestación que tendrá lugar en Bilbao, a las 12:00 horas y finalizará frente a la sede del Gobierno Vasco.

El miércoles 25 de febrero tendrán lugar concentraciones a partir de las 12:00 horas en las delegaciones de Educación del Gobierno Vasco en los tres territorios.

Por último, el jueves, las centrales sindicales han convocado una concentración "masiva", también a mediodía frente al Gobierno Vasco en Bilbao.

Los sindicatos han subrayado que estas movilizaciones no son únicamente una reivindicación laboral, sino también una defensa de la calidad del servicio público de comedor escolar, por lo que han hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad para que participen en las protestas.