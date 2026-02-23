Lan-gatazka
LAB, ELA, CCOO eta UGT sindikatuek greba deitu dute asteartetik ostegunera, eskola-jantokietako lan-baldintza duinen alde

Sindikatuek salatu dute hitzarmen kolektiboa blokeatuta dagoela eta Eusko Jaurlaritzak ez duela araudia aldatzeko borondaterik.

Argazkia: LAB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

LAB, ELA, CCOO eta UGT sindikatuek greba deitu dute asteartetik ostegunera, otsailaren 24tik 26ra, Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-jantokietako langileen lan-baldintza "duinak" defendatzeko.

LABek ohar baten bidez jakinarazi duenez, deialdiak honako hauei erantzuten die: hitzarmen kolektiboaren blokeoari, enpresek dagoeneko itundutako soldata-igoerak aplikatzeari "uko egiteari" eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eskola-jantokien egungo araudia aldatzeko duen "borondate faltari" (horretan arautzen dira ratioak, funtzioak eta lanaldiak).

Sindikatuek Mikel Torres Lan eta Enplegu sailburuak "inposatutako" gutxieneko zerbitzuak salatu dituzte, "gehiegizkoak" direla iritzita, baita enpresen jarrera ere; izan ere, langileei jakinarazpenak bidali dizkiete, “borrokarako prest dagoen sektore bat desmobilizatzeko”.

"Jangeletan: Lan baldintzak duindu! Hitzarmena orain” lemapean, LAB, ELA, CCOO eta UGTk mobilizazioak antolatu dituzte, eta astearte honetan hasiko dira Bilbon, 12:00etan, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean amaituko dute.

Otsailaren 25ean, asteazkena, elkarretaratzeak egingo dituzte 12:00etatik aurrera Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza ordezkaritzetan.

Azkenik, ostegunean, sindikatuek elkarretaratze "masiboa" deitu dute, eguerdian, Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Bilbon.

Sindikatuek azpimarratu dutenez, mobilizazio horiek ez dira soilik lan-errebindikazio bat, eskola-jantokiko zerbitzu publikoaren kalitatearen defentsa bat baizik. Hori dela eta, dei egin diote gizarte osoari protestetan parte har dezan.

