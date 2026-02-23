Talgo prevé "importantes" inversiones hasta 2027 y 200 nuevos empleos en su planta de Álava

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado inversiones industriales "importantes" en Talgo hasta finales de 2027 y la creación de 200 nuevos empleos en Rivabellosa (Álava) este año.

Durante el encuentro de Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria-Gasteiz, Jainaga se ha mostrado convencido de que "tal vez Talgo sea el mejor ejemplo de colaboración público-privada en Euskadi en los últimos años". También ha destacado el proyecto como "un ejemplo de lucha por el arraigo", que se ha materializado con el traslado a Álava de su sede.

José Antonio Jainaga ha asegurado que se ha tratado de "una operación extraordinariamente compleja", que ha durado casi año y medio. En ese sentido, ha agradecido el apoyo del Gobierno Vasco, a través de Finkatuz, de BBK y Vital como accionistas, y de esas mismas fundaciones y Ekarpen a través de un préstamo convertible.

También ha aludido al apoyo del Gobierno de España a la operación, con SEPI como accionista y con la participación de ICO y CESCE en la financiación.

Reorientar las finanzas y reforzar la imagen

Según ha apuntado, Talgo va a reconducir una situación financiera que ha definido como "delicada", y a "reconstruir una imagen pública deteriorada", ambas "ligadas en parte a la sanción impuesta por Renfe por retraso en las entregas".



Jainaga ha defendido que la compañía dispone de "ventajas competitivas innegables", aunque ha reconocido que "tiene que mejorar su capacidad de entregar los pedidos", a través, entre otras medidas, de inversiones industriales, "y tiene que crecer para optimizar su estructura de costes fijos, en particular los ligados a la actividad de ingeniería e I+D".

Por ello, ha anunciado que, de aquí a finales de 2027, Talgo acometerá inversiones industriales "importantes", y llevará a cabo "unas contrataciones igualmente importantes". "Una parte sustancial de unas y otras, localizadas en la planta de Rivabellosa", ha señalado. Asimismo, ha anunciado que en 2026 la compañía contratará alrededor de 200 personas en la planta de Rivabellosa. "Creo que es una gran noticia", ha añadido.

Retos de alta velocidad y nuevos desarrollos

Entre los "desafíos" para los próximos años, ha citado la presencia en la segunda ola de liberalización de la alta velocidad en España, la concurrencia a las futuras licitaciones de Renfe para cubrir las carencias de la flota actual y el diseño de un nuevo tren de alta velocidad para la década de 2030.



