INDUSTRIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Talgo prevé "importantes" inversiones hasta 2027 y 200 nuevos empleos en su planta de Álava

Así lo ha anunciado el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, quién ha dicho que reforzará su planta de Rivabellosa con 200 contrataciones y nuevos retos en alta velocidad.
(Foto de ARCHIVO) Factoría de Talgo Las Matas, a 27 de agosto de 2024, en Las Rozas, Madrid (España). La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo, aludiendo a razones de seguridad nacional, según fuentes del Gobierno. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 27 AGOSTO 2024;MADRID;GOBIERNO;OPA;MAGYAR;TALGO 27/8/2024
Una imagen de archivo de EFE de una fábrica de Talgo
Euskaraz irakurri: Talgok inbertsio "handiak" egingo ditu 2027ra bitarte, eta 200 lanpostu berri sortuko ditu Arabako lantegian
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado inversiones industriales "importantes" en Talgo hasta finales de 2027 y la creación de 200 nuevos empleos en Rivabellosa (Álava) este año.

Durante el encuentro de Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria-Gasteiz, Jainaga se ha mostrado convencido de que "tal vez Talgo sea el mejor ejemplo de colaboración público-privada en Euskadi en los últimos años". También ha destacado el proyecto como "un ejemplo de lucha por el arraigo", que se ha materializado con el traslado a Álava de su sede.

José Antonio Jainaga ha asegurado que se ha tratado de "una operación extraordinariamente compleja", que ha durado casi año y medio. En ese sentido, ha agradecido el apoyo del Gobierno Vasco, a través de Finkatuz, de BBK y Vital como accionistas, y de esas mismas fundaciones y Ekarpen a través de un préstamo convertible. 

También ha aludido al apoyo del Gobierno de España a la operación, con SEPI como accionista y con la participación de ICO y CESCE en la financiación.

Reorientar las finanzas y reforzar la imagen

Según ha apuntado, Talgo va a reconducir una situación financiera que ha definido como "delicada", y a "reconstruir una imagen pública deteriorada", ambas "ligadas en parte a la sanción impuesta por Renfe por retraso en las entregas".    

Jainaga ha defendido que la compañía dispone de "ventajas competitivas innegables",  aunque ha reconocido que "tiene que mejorar su capacidad de entregar los pedidos", a través, entre otras medidas, de inversiones industriales, "y tiene que crecer para optimizar su estructura de costes fijos, en particular los ligados a la actividad de ingeniería e I+D".

Por ello, ha anunciado que, de aquí a finales de 2027, Talgo acometerá inversiones industriales "importantes", y llevará a cabo "unas contrataciones igualmente importantes". "Una parte sustancial de unas y otras, localizadas en la planta de Rivabellosa", ha señalado. Asimismo, ha anunciado que en 2026 la compañía contratará alrededor de 200 personas en la planta de Rivabellosa. "Creo que es una gran noticia", ha añadido.

Retos de alta velocidad y nuevos desarrollos

Entre los "desafíos" para los próximos años, ha citado la presencia en la segunda ola de liberalización de la alta velocidad en España, la concurrencia a las futuras licitaciones de Renfe para cubrir las carencias de la flota actual y el diseño de un nuevo tren de alta velocidad para la década de 2030.

Araba-Álava Economía

Te puede interesar

justizia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jainaga (Sidenor): "Hasta hace seis meses creía en la Justicia"

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha asegurado que aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y contra otros dos directivos de la compañía por la venta de acero a Israel y ha destacado que, hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que esta "perseguía a los delincuentes hasta el final", pero que la "gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente".
MANIFESTAZIOA BILBO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los pensionistas vascos rechazan ser moneda de cambio: "Que no jueguen con las pensiones"

Convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), miles de personas han asistido a las manifestaciones convocadas en Bilbao y San Sebastián. El colectivo ha reiterado su demanda de equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de que especialmente las pensionistas mujeres puedan "vivir con dignidad y llegar a fin de mes".
Mercosur protesta Gasteizen
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cientos de personas rechazan en Vitoria el acuerdo con Mercosur

Cientos de personas, acompañadas de tractores, se han manifestado este sábado en Vitoria-Gasteiz para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y a favor de la soberanía alimentaria. Este acuerdo, han advertido, pone en peligro la salud y seguridad alimentaria ya que abriría "todavía más las puertas a multinacionales que utilizan todo tipo de pesticidas, transgénicos y hormonas perjudiciales para la salud" que están prohibidos en Europa.

Cargar más
Publicidad
X